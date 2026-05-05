Extorsión ‘golpea’ Tabasco: Asesinan a tres empleados de carnicerías en menos de 15 días

Tres empleados de carnicerías en Tabasco fueron ejecutados en sus centros de trabajo en menos de un mes.

En los últimos días, tres empleados de carnicerías fueron ejecutados en sus centros de trabajo en hechos que autoridades ya vinculan con presuntos casos de extorsión o “cobro de piso”.

El primer ataque ocurrió el pasado 21 de abril en el municipio de Centro, cuando sujetos armados irrumpieron en una sucursal de la carnicería ‘El Jarocho’, ubicada en la colonia El Espejo I, y ejecutaron a un empleado identificado como Giovanni Moisés, de 24 años.

De acuerdo con familiares de la víctima, el establecimiento ya había recibido al menos tres advertencias violentas previas, entre ellas el secuestro exprés de un trabajador y la quema de un vehículo de la empresa, sin que se implementaran medidas de seguridad.

“Ya habían pasado dos cosas, dos avisos les habían dado, y esperaron a que mataran a mi hermano”, reclamaron.

El más reciente hecho se registró el lunes en Jalpa de Méndez, donde una mujer que se desempeñaba como cajera, identificada como Jessica Ávalos, y un empleado encargado del corte de carne fueron asesinados a balazos dentro de una sucursal de ‘Supercarnicerías Grijalva’.

La imagen de la joven madre de familia, tras ser atacada y perder la vida sentir del establecimiento, se viralizó en redes sociales y generó indignación entre ciudadanos que exigieron justicia.

Doble homicidio en carnicería se investiga como extorsión

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, confirmó que el doble homicidio en Jalpa de Méndez se investiga como un caso de extorsión, descartando la versión inicial de un intento de asalto.

“Se está combatiendo precisamente, no hay impunidad. Va a continuar el combate a la delincuencia y también se está enfrentando de manera frontal la extorsión”, aseguró.

El funcionario indicó que las investigaciones están en curso y se actuará conforme a la ley para dar con los responsables.

Asimismo, adelantó que el gobierno estatal buscará dialogar con las empresas afectadas para brindarles certidumbre, luego de versiones sobre una posible salida de estas del estado por la inseguridad.

“No creo que se retiren, se va a platicar con ellas, tanto con Grijalva como con El Jarocho, pero se está trabajando para garantizar la seguridad”, sostuvo.

‘Cobros de piso’ en Tabasco sumaron 197 denuncias en 2025

Sobre la posibilidad de reforzar la seguridad en Jalpa de Méndez, el encargado de la política interna descartó un operativo especial, aunque afirmó que existe coordinación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales como la Marina.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que ya abrió carpetas de investigación por los homicidios y que se analizan todas las líneas posibles para identificar a los responsables.

Datos de este órgano autónomo apuntan a un repunte en la extorsión: en 2024 se denunciaron 144 casos y ahora 2025 el número ascendió a 197. En el primer trimestre de este año se abrieron las primeras 49 carpetas de investigación.