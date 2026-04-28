Detienen a comisario de seguridad de Jilotzingo, Edomex: Es acusado por cohecho y secuestro exprés

Víctor Martín “N”, comisario de Seguridad Pública del municipio de Jilotzingo. y otros 5 agentes son acusados por cohecho.

Jilotzingo, EDOMEX. Agentes de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron este martes una orden de aprehensión contra Víctor Martín “N”, comisario de Seguridad Pública del municipio de Jilotzingo y cinco policías municipales, por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

De acuerdo con la investigación policiaca, el 7 de marzo de 2026 las víctimas viajaban a bordo de un vehículo de carga y al circular a la altura de la colonia Miguel Tecpan, en Jilotzingo, fueron interceptados por los tripulantes de un vehículo oficial de la dirección de Seguridad Pública de esa demarcación, del cual descendió Víctor Martín “N”, acompañado de dos elementos, quienes cuestionaron a las víctimas sobre la mercancía que transportaban.

Los investigados les refirieron a las víctimas que “habían cometido una infracción” por lo que serían remitidos al Ministerio Público.

Posteriormente, los agentes amagaron a las personas con arma de fuego y presumiblemente les exigieron una cantidad de dinero, así como parte de la mercancía que transportaban. Además, las obligaron a subir a la patrulla y las abandonaron metros adelante.

Fuentes señalaron que Víctor Martín “N”, y nueve personas más -cinco policías y cuatro civiles- fueron detenidos en flagrancia el pasado 21 de abril por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de seguridad pública del municipio de Tlalnepantla, al momento en que atendían una alerta por el reporte de robo de un camión que transportaba llantas.

Los nueve hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de encubrimiento por receptación y Víctor Martín “N” por cohecho, ya que habría ofrecido dinero a los elementos de la SSEM y policías municipales de Tlalnepantla para que no presentaran a sus cómplices ante el Ministerio Público.

Por el ilícito de cohecho, Víctor Martín “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, por ello la orden de aprehensión por secuestro exprés le fue cumplimentado en reclusión.

El probable implicado, así como Rogelio “N”, Francisco Javier “N”, Jonathan Yael “N”, Abel “N” y Juan Francisco “N”, elementos municipales de Jilotzingo, quedaron a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación jurídica.

Asimismo, la Fiscalía mexiquense puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, y la aplicación FGJEdomex para que en caso de reconocer a estos individuos como probables implicados en otro hecho delictivo los denuncien.