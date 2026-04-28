Amenazas de tiroteos provocan operativos en escuelas de NL: Alertan por tendencia en TikTok

Las amenazas de tiroteos en escuelas de NL provocaron la respuesta de las autoridades.

Las amenazas de tiroteos en escuelas se extendieron hasta Nuevo León, donde las autoridades desplegaron operativos en al menos cuatro planteles ante el riesgo de un ataque armado.

Los hechos ocurrieron este martes 28 de abril en la primaria Club de Leones, ubicada entre Diego Rivera y José Clemente Orozco, en el municipio de San Nicolás, mientras que la segunda amenaza ocurrió en la secundaria 127 del ayuntamiento de Pesquería.

Adicionalmente se reportaron otras dos amenazas de tiroteos en Monterrey, una en la secundaria 10 ‘Profesor José Sáenz’, y otra en la secundaria 20 ‘Profesor Juan F. Escamilla’, esta última reportada por un alumno.

Algunas de las amenazas registradas se caracterizan por un modus similar a las advertencias de tiroteos en escuelas de otros estados: mensajes en los baños y en redes sociales sobre los ataques.

Los operativos principalmente consisten en la revisión de mochilas y la recopilación de testimonios de los estudiantes.

Van decenas de alertas por tiroteos en escuelas: ¿Tienen que ver con un reto de TikTok?

Las autoridades reportan al menos 17 alertas de tiroteos en escuelas en estados del norte como Nuevo León y Chihuahua, que se suman a los casos de Oaxaca, Veracruz y Baja California.

De acuerdo con Quadratín, es posible que estas amenazas sean difundidas como parte de un trend de TikTok en el que se difunden estos mensajes a manera de intimidación.

Al respecto, la psicóloga Elia Eréndira Sánchez García, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mencionó que estas conductas sociales posiblemente tienen como objetivo la pertenencia a ciertos grupos de parte de quienes escriben los mensajes en baños y redes sociales.

Si bien esto es un fenómeno más orientado a los procesos de construcción de identidad y a temáticas de las redes sociales, la experta advirtió el riesgo de que estos tiroteos en escuelas escalen a casos reales, de ahí la importancia de no minimizar estas situaciones y las labores conjuntas entre padres de familia, escuelas y autoridades para generar entornos seguros.

Con información de Quadratín.