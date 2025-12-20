Tiroteo en Universidad de Brown: Cómo la ‘Agencia de Detectives de Reddit’ ayudó a dar con el asesino

Imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence)

Hace más de una década, una frenética búsqueda de cinco días de los terroristas del ataque con explosivos a la Maratón de Boston dejó algunas lecciones como consecuencia.

Una fue que la tecnología de vigilancia, cada vez más omnipresente, podía ayudar a atrapar a los culpables. Otra, que los detectives aficionados en los foros de Reddit no podían.

Pero la intensa búsqueda esta semana del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, quien mató a dos estudiantes e hirió a otras nueve personas, cambió la opinión sobre esas expectativas.

Así fue como el tirador de la Universidad de Brown eludió a la policía

La vigilancia generalizada, presente ahora en timbres residenciales, autos y una vasta red de cámaras de rastreo vehicular, finalmente ayudó a dar con el paradero de Claudio Neves Valente, el exestudiante de posgrado de Brown, de 48 años, a quien los investigadores atribuyen el tiroteo del 13 de diciembre y el asesinato dos días después de un profesor del MIT en Brookline, Massachusetts.

Pero la vigilancia más nueva impulsada por inteligencia artificial fue de poca utilidad en la búsqueda inicial del pistolero, quien huyó del campus de Brown tras el tiroteo y se escabulló sin llamar la atención en los barrios aledaños a Providence, Rhode Island.

Evitó ser detectado durante días al utilizar un teléfono difícil de rastrear, ocultar su rostro con una mascarilla de tipo médico para eludir software de reconocimiento facial y cambiar las matrículas de sus autos de alquiler.

No fue sino hasta que un usuario local de Reddit “destapó el caso con fuerza” —con una pista a la antigua publicada inicialmente en la red social— que la policía pudo vincular un auto con Neves Valente, declaró Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island. Al final encontraron al sospechoso muerto el jueves en Salem, Nueva Hampshire, días después de que probablemente se suicidara.

El informante de Reddit, conocido simplemente como John, es “nada menos que un héroe”, escribió el viernes Brett Smiley, alcalde de Providence, a Kash Patel, el director del FBI, y solicitó que John obtenga la totalidad de la recompensa de 50 mil dólares del FBI por información que condujera a los investigadores al sospechoso.

Desconocidos lo han invitado a la cena de Navidad y han sugerido que reciba “una llave de la ciudad y café y donas gratis de por vida”, según otros participantes del foro de Reddit en Providence.

Reddit y la fallida ‘cacería’ en el caso del Maratón de Boston

Fue un giro radical respecto a 2013, cuando quienes publican en Reddit y en otros foros de discusión en línea difamaron falsamente a un estudiante de la Universidad de Brown como posible sospechoso del mortal atentado de la famosa maratón de Boston —que se localiza a solo una hora al norte de Providence— debido a un supuesto parecido con la imagen granulada del sospechoso.

“Oye Reddit, basta de vigilantismo por el atentado de Boston”, se leyó en un titular de The Atlantic en aquel momento.

“Definitivamente, la situación se descontroló en el caso de la Maratón de Boston”, indicó Liza Potts, profesora de la Universidad Estatal de Michigan y directora de un laboratorio de humanidades digitales que estudió la respuesta en línea. “Por eso la gente se refiere en broma a la ‘Agencia de Detectives de Reddit’ o al ‘Buro Reddit de Investigaciones’”.

La conexión errónea entre los terroristas de 2013 y un estudiante de Brown desaparecido, quien posteriormente fue encontrado muerto tras un aparente suicidio, aún es recordada por muchos en la universidad y su comunidad circundante.

Las autoridades de Brown, esta semana, intentaron frenar rápidamente otra campaña de desprestigio que circulaba en X y otras plataformas de redes sociales que vinculaba falsamente a un estudiante de Brown con el tiroteo en el campus debido a su origen étnico, sus supuestas opiniones políticas y su supuesto parecido con un video policial de una persona de interés. La “inimaginable pesadilla” de acusaciones falsas dio lugar a “incesantes amenazas de muerte e incitación al odio”, reportó el estudiante en un comunicado.

Frustrado por la posibilidad de que las líneas de denuncia se vieran saturadas de disparates, el senador estadounidense Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island y ex fiscal general del estado, instó a quienes especulan en las redes sociales: “Simplemente cállense”.

“Desde una perspectiva de investigación, simplemente no hay necesidad de que personas que no tienen ni idea de lo que hablan ofrezcan sus opiniones estúpidas y desinformadas sobre lo que sucedió por todo internet”, señaló Whitehouse desde el Congreso el miércoles.

Pero Potts refirió que algunas redes sociales han funcionado mejor que otras, y “de todos los espacios que estudio, Reddit parece acertar más veces que no”.

La pista que reactivó la investigación y dio con el asesino

The Associated Press contactó al informante el martes, un día después de que escribiera en Reddit para instar a la policía a investigar un sedán Nissan con matrícula de Florida. Otros usuarios de Reddit le instaron a contactar al FBI, y él dijo que lo hizo.

Cuando finalmente se reunió con la policía el miércoles —tras acercarse a ellos en la calle e identificarse como el informante de Reddit—, su información dio nueva vida a una investigación que estaba estancada.

Con un auto identificado, la policía de Providence comenzó a revisar las imágenes de docenas de cámaras con inteligencia artificial ubicadas por toda la ciudad que pueden leer matrículas, así como otros detalles de identificación del vehículo —como la marca, el color, los daños laterales o incluso excrementos de aves en sus ventanillas—.

Las cámaras, operadas por la empresa de vigilancia Flock Safety, detectaron el vehículo del sospechoso al menos 14 veces desde casi dos semanas antes del tiroteo, según una declaración jurada de la policía. La policía de Providence pudo entonces solicitar a las agencias policiales que utilizan Flock en ciudades y estados cercanos que buscaran el mismo vehículo.