Kash Patel será director del FBI; propuso perseguir a jueces que ‘conspiraron’ contra Trump

El Senado de Estados Unidos confirmó por un estrecho margen a Kash Patel para dirigir el FBI, instalando a uno de los más feroces leales al presidente Donald Trump para reformar la principal agencia de investigación criminal del país que, según él y otros republicanos, ha sido utilizada como arma contra los conservadores.

Patel fue aprobado en una votación mayoritariamente partidaria de 51 a 49. Asumirá el control del FBI en un momento turbulento. La nueva administración ya ha despedido o reasignado a docenas de funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI y exigió una lista de alrededor de 5 mil miembros del personal de la agencia que trabajaron en las investigaciones sobre Trump y los alborotadores del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Patel alarmó a los demócratas al decir, antes de ser nominado, que “iría tras” los “conspiradores” anti-Trump en el gobierno federal y en los medios.

Los comentarios sorprendentes de Patel en cientos de podcasts y en otras entrevistas durante los últimos cuatro años incluyen referirse a los funcionarios de la ley que investigaron a Trump como “gánsteres criminales”, decir que algunos de los alborotadores del 6 de enero eran “prisioneros políticos” y proponer cerrar la sede del FBI y convertirla en un museo para el llamado estado profundo.

La agencia es una parte clave de la agenda de reforma gubernamental de Trump, después de que sus agentes lo investigaran en dos casos que resultaron en acusaciones penales. Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump después de asumir el cargo fue “corregir la mala conducta pasada del gobierno federal relacionada con el uso de las fuerzas del orden y de la comunidad de inteligencia como armas”.

Dos senadoras republicanas, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, se unieron a 47 demócratas para votar en contra de la confirmación de Patel.

Patel superó una intensa oposición durante su proceso de confirmación, especialmente de los demócratas que argumentaron que no está calificado para dirigir la agencia con 38 mil empleados. Los críticos también citaron declaraciones y publicaciones en las redes sociales que Patel hizo antes de su nominación, como decir que cerraría la sede del FBI en Washington y la convertiría en un museo del “estado profundo” y amplificar un meme que celebra la violencia contra los críticos de Trump.

En su libro Government Gangsters, al que Trump llamó un “plan para recuperar la Casa Blanca”, Patel respaldó los llamados a despedir a los empleados gubernamentales que socaven la agenda del presidente.

“Recuerden mis palabras, este tal Patel volverá para atormentarlos”, dijo el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, el 13 de febrero. “Todas las pruebas lo demuestran y no son pruebas demócratas. Son sus propias palabras, son sus propios colegas y son los jueces que evalúan su credibilidad”.

¿Quién es Kash Patel, nuevo director del FBI?

Kash patel es un abogado estadounidense de 44 años, es uno de los políticos que ha sido fiel a Donald Trump.

Patel ha intentado distanciarse de controversias pasadas durante su audiencia en el Senado. Negó tener una lista de enemigos, aunque identificó en su libro a docenas de personas que, según él, formaban parte del estado profundo.

“No tengo ningún interés ni deseo y, si me confirman, no daré marcha atrás”, afirmó Patel. “No habrá politización en el FBI. No se tomarán medidas retributivas”.

Patel testificó el mes pasado que la cuestión de “máxima importancia” para él es “proteger los derechos de la Constitución”.

El FBI, una de las divisiones más importantes del Departamento de Justicia, tiene su sede en Washington, en un edificio que lleva el nombre del ex director J. Edgar Hoover. La agencia tiene más de 50 oficinas de campo en todo el país que investigan algunos de los casos más complejos, desde delitos económicos hasta ataques cibernéticos, asesinatos y acusaciones de mala conducta sexual.

Republicanos clave del Senado salieron en su defensa, incluido el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, de Iowa.

“El FBI se ha visto afectado por la politización y esta histórica agencia ha sido utilizada como arma contra los oponentes políticos”, dijo Grassley el 18 de febrero. “El señor Patel es el hombre adecuado en el momento adecuado. Su carrera ha sido un ejemplo de lucha por causas impopulares pero justas, denunciando la corrupción y poniendo a Estados Unidos en primer lugar”.

Patel saltó a la fama al expresar su indignación por la investigación del FBI sobre si la campaña de Trump conspiró con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Durante el primer gobierno de Trump, Patel ocupó varios puestos provisionales en materia de seguridad nacional, entre ellos el de jefe de gabinete del secretario de Defensa interino Christopher Miller durante los últimos meses del mandato de Trump en la Casa Blanca. También se desempeñó como director sénior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional y como asesor principal del exdirector interino de Inteligencia Nacional Richard Grenell.

Patel dijo que renunciaría como director de Trump Media and Technology Group Corp., la empresa matriz de Truth Social. Dijo que nunca aceptó una compensación de la empresa, en respuestas escritas a preguntas del Congreso. Patel agregó que no aceptaría una concesión de acciones de la empresa para evitar la apariencia de conflicto: la concesión otorgada a fines de enero valía aproximadamente 800 mil dólares.