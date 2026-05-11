Canadá, ya te ‘salvaste’: Trump considera ‘seriamente’ convertir a Venezuela en el estado 51 de EU

Donald Trump desencadenó una serie de cambios en Venezuela después de que ordenó la operación 'Resolución Absoluta' para capturar a Nicolás Maduro.

Ya se hizo con el petróleo, ¿ahora va por las tierras? El presidente Donald Trump afirmó que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de EU, una amenaza que hizo constantemente contra Canadá.

Según una publicación en X de John Roberts, presentado de Fox News, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está considerando la anexión del país porque “los venezolanos me aman”.

Preguntada por medios en La Haya respecto a estas declaraciones, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, descartó que la unión de su país a EU sea una opción.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró.

Delcy Rodríguez, mandataria de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, defendió la historia del país construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer de Venezuela “no una colonia sino un país libre”.

La presidenta encargada insistió en la cooperación con Washington tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

¿Qué dijo Trump sobre su ‘popularidad’ en Venezuela?

El presidente de EU ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

El pasado miércoles 6 de mayo sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país obtenga en 2026 más de 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50 por ciento los 14 mil 713 millones de dólares ingresados en 2025.

Durante su visita a Europa, Venezuela abrió la segunda edición de su ‘Tech Week’, una cita de cuatro días que busca atraer al capital europeo, especialmente al español, bajo el nuevo clima de reformas que emprendió el Gobierno de Delcy Rodríguez, y que va más allá del sector petrolero y minero.

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación cuenta con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas presentes.