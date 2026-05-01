Milagro post Maduro: Exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzan el millón de barriles diarios

Las exportaciones de petróleo venezolano subieron por tercer mes consecutivo, luego de que EU tomara el control de su venta tras capturar a Maduro.

Las exportaciones de crudo de Venezuela aumentaron por tercer mes consecutivo, superando el millón de barriles diarios en abril y evidenciando una rápida recuperación a menos de seis meses de que fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaran a territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Los envíos se han recuperado a un ritmo acelerado desde que Estados Unidos tomó medidas para controlar las ventas de petróleo de Venezuela a principios de este año. Las exportaciones de abril se dispararon a 1.16 millones de barriles diarios, un máximo de siete años y el doble de los niveles registrados a finales del año pasado, según informes de transporte marítimo y movimientos de buques monitoreados por Bloomberg.

La producción se acercó al millón de barriles diarios en marzo, el nivel más alto desde 2019, ya que la flexibilización de las sanciones estadounidenses permitió el regreso de un flujo constante de diluyentes importados —necesarios para transportar petróleos con alto contenido de sedimentos por oleoducto— al país, lo que permitió aumentar la producción. Las importaciones de la materia prima aumentaron a casi 5 millones de barriles en abril, frente a los 4,5 millones de marzo.

Las refinerías indias fueron las principales compradoras de petróleo venezolano, cubriendo el vacío dejado por China, que no ha adquirido ningún cargamento de petróleo desde la caída de Maduro. Las empresas petroleras estadounidenses incrementaron sus importaciones, en parte porque la mayor producción venezolana abarata el petróleo, incluso mientras la guerra con Irán mantenía los precios mundiales elevados. Estados Unidos importó casi 407.000 barriles diarios en abril, un 16 por ciento más que el mes anterior.

Chevron, la mayor operadora privada de yacimientos petrolíferos del país, planea aumentar su producción a la mitad en dos años utilizando el efectivo generado por sus operaciones locales. Está considerando más inversiones una vez que Venezuela salde una deuda de 1.500 millones de dólares, lo que podría ocurrir el próximo año, según declaró el director ejecutivo Mike Wirth en una conferencia telefónica sobre resultados el viernes.

La petrolera produce actualmente unos 250.000 barriles diarios mediante empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela SA. La española Repsol SA, que bombea cerca de 45.000 barriles de petróleo equivalente al día en Venezuela, afirmó que, si se dan las condiciones adecuadas, puede aumentar la producción petrolera un 50% en 12 meses, triplicándola en tres años.