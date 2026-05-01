A ‘romper el cochinito’: Apple eleva el precio inicial de la Mac mini a 799 dólares por auge de la IA

Apple ya había aumentado precios en otros equipos en marzo, elevando los costos iniciales de varios modelos de MacBook Pro y MacBook Air. EFE

Apple Inc. elevó el precio inicial de su computadora de escritorio Mac mini a 799 dólares desde 599, en respuesta a la escasez de inventario impulsada por la creciente demanda relacionada con la inteligencia artificial y la limitada disponibilidad de procesadores.

La compañía está aumentando efectivamente el precio al eliminar la configuración de entrada, un modelo que incluía un procesador M4 y 256 gigabytes de almacenamiento. Ahora, la computadora comienza con ese mismo chip, pero con 512 gigabytes de capacidad.

El precio inicial del modelo M4 Pro, de mil 399 dólares, no ha cambiado.

¿Por qué aumentó el precio de la Mac mini?

La desaparición del nivel de 599 dólares se produce después de que ese modelo se agotara en la mayoría de los puntos de venta. Otras configuraciones aún tardan semanas o incluso meses en llegar desde la tienda en línea de Apple y han tenido disponibilidad limitada en las tiendas físicas de la empresa.

El jueves, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, señaló que la escasez está vinculada en parte a los llamados SoC (system on a chip), es decir, los procesadores que funcionan como el “cerebro” de la Mac mini.

“Las limitaciones estuvieron impulsadas principalmente por la disponibilidad de los nodos avanzados en los que se fabrican nuestros SoC”, dijo durante una llamada con analistas sobre resultados financieros.

Auge de la IA impulsa precio de la Mac mini

Otro factor, agregó, es que los consumidores están adquiriendo Mac mini y Mac Studio para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial.

“Son plataformas increíbles para IA y herramientas agenticas, y el reconocimiento de los clientes está ocurriendo más rápido de lo que anticipábamos, por lo que vimos una demanda mayor a la esperada”, explicó Cook.

Añadió que la MacBook Neo, que también parte de 599 dólares, registra una demanda más fuerte de lo previsto.

Cook indicó que podrían pasar “varios meses” antes de que se alcance un equilibrio entre la oferta y la demanda de la Mac mini y la Mac Studio. El sitio MacRumors, a través de Joe Rossignol, fue el primero en reportar la descontinuación del modelo básico de Mac mini.

Ambos equipos pueden configurarse con suficiente memoria para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño de manera local, con menor dependencia de la nube.

Apple planea comenzar a producir algunos modelos de Mac mini en Houston a finales de este año, en un movimiento para reducir su dependencia de Asia. También prepara versiones actualizadas de la Mac Studio hacia el cierre del año, reportó Bloomberg News.

Apple ya había aumentado precios en otros equipos en marzo, elevando los costos iniciales de varios modelos de MacBook Pro y MacBook Air.

No es la única empresa en hacerlo: otras compañías, como Meta Platforms Inc., también han incrementado recientemente el precio de sus dispositivos.