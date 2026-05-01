¿Cómo pedir un video de las cámaras del C5 de la CDMX? Este es el paso a paso

Los ciudadanos no pueden solicitar directamente un video del C5 de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

El acceso a grabaciones del sistema de videovigilancia en la Ciudad de México es una de las dudas más frecuentes que tienen las personas quienes han sufrido algún incidente, según el mismo gobierno capitalino.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (comúnmente llamado C5) es el encargado del monitoreo urbano, sin embargo no entrega videos de forma directa a particulares, lo que obliga a seguir un procedimiento específico ante autoridades.

De acuerdo con información oficial del propio sistema, las grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad están sujetas a regulación legal, es decir implica que su uso y entrega dependen de instancias formales y no de solicitudes ciudadanas directas.

Aquí te explicamos cómo pedir video de las cámaras del C5 paso a paso, con base en los lineamientos vigentes.

¿Quién puede solicitar videos del C5 de CDMX?

De acuerdo con el mismo sistema de videovigilancia únicamente puede ser remitida a:

Ministerio Público

Autoridad Judicial

Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes

Autoridad Administrativa

Es decir, los ciudadanos no pueden solicitar directamente un video del C5 de la CDMX; deben hacerlo a través de una autoridad competente y con los papeles necesarios.

¿Cómo pedir un video del C5? Paso a paso

Para comenzar una solicitud de un video del C5, la autoridad correspondiente debe requerir el material a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con los siguientes datos:

Número de averiguación previa, asunto o expediente. Autoridad ante la que se encuentra el caso. Fecha, hora y dirección del incidente (recomendado).

Este procedimiento está regulado por los artículos 24 y 31 de la ley en la materia.

¿Puede un ciudadano resguardar un video del C5?

Sí. Un particular puede solicitar el resguardo de video del C5 CDMX mientras gestiona el requerimiento oficial ante una autoridad. Esto evita que el material se elimine tras el plazo de almacenamiento.

Para ello, se deben proporcionar los datos de identificación del evento.

En 2015 se conforma con su nombre oficial de C5. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué es el C5 y cómo opera?

El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM) se creó en 2009, y a partir del año siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de las cámaras de videovigilancia.

“Con el objetivo fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad en la atención ciudadana, en el 2013 se incorpora la atención del número de emergencias 066 y denuncia anónima”, señala el C5.

En 2015 se conforma con su nombre oficial de C5 y ofrece los siguientes servicios:

Video monitoreo

Atención de emergencias 9-1-1

Denuncia anónima 089

Alerta sísmica

Opera las 24 horas, los 365 días del año.