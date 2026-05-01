Maestros de la CNTE amenazan con nueva megamarcha en mayo: ¿Cuándo será el próximo bloqueo en CDMX?

Maestros de la CNTE amenazan con nueva megamarcha el 15 de mayo.

¡Toma nota! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista una nueva megamarcha en la Ciudad de México y a nivel nacional, con protestas que podrían derivar en bloqueos y un eventual paro masivo en las próximas semanas.

Durante la marcha por el Día del Trabajo, que reunió a cerca de 4 mil 500 personas, cifra menor frente a años anteriores cuando superaban los 8 mil asistentes, integrantes del magisterio adelantaron más movilizaciones en mayo.

¿Cuándo será la próxima megamarcha de la CNTE en CDMX?

Los maestros confirmaron que continuarán sus protestas el próximo 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro. Posteriormente, será el 17 de mayo cuando anunciarán oficialmente las fechas de un paro nacional, el cual buscarán empatar con el contexto del Mundial de fútbol.

La movilización por el 1 de mayo concluyó en Palacio Nacional, donde distintos sindicatos entregaron un pliego petitorio al Gobierno de Sheinbaum con sus principales demandas laborales.

¿Por qué protestarán los maestros de la CNTE en CDMX el 15 de mayo?

La CNTE busca aprovechar la visibilidad internacional del Mundial 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio, para presionar a las autoridades. Su estrategia incluye movilizaciones en el Zócalo capitalino, sede del FIFA Fan Festival, donde esperan amplificar su mensaje.

Entre sus principales exigencias destacan:

Jubilación digna

Incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base

Un sistema público y solidario de pensiones

La abrogación de la ley del ISSSTE de 2007

La eliminación de la reforma educativa de 2019

Pedro Ruiz, integrante de la sección 22 de Oaxaca, explicó que la “Jornada de Lucha” busca aprovechar la “coyuntura política” para exigir respuestas concretas del gobierno federal.

CNTE amenaza con boicotear el Mundial 2026

Aunque los docentes aseguraron que no buscan confrontaciones con aficionados ni afectar directamente los eventos deportivos, sí pretenden visibilizar lo que consideran contradicciones del gobierno.

Los maestros critican que, mientras se argumenta falta de recursos para atender demandas laborales, se destinen esfuerzos a la organización de un evento internacional de gran escala.

La maestra Carolina Cortez subrayó que la exigencia central es cambiar el sistema de pensiones vigente, al considerar que afecta a miles de trabajadores del Estado.

A pesar de que la CNTE ha sostenido mesas de diálogo tanto con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como con la actual administración de Claudia Sheinbaum, los docentes consideran que no ha habido avances sustanciales.

Califican estos encuentros como “diálogos dilatorios” y aseguran que no existen negociaciones concretas que atiendan sus demandas de fondo.

Con este escenario, las protestas del 15 y 17 de mayo podrían marcar el inicio de una nueva etapa de movilizaciones que impacten la movilidad en la capital y otras regiones del país.