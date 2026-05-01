¿Qué es la Luna Azul, cuándo y a qué hora será visible en México, según la NASA?

Este es el día y la hora en que se podrá ver la llamada Luna Azul, según la NASA. (Cuartoscuro).

La agenda de eventos astronómicos destaca que para el 31 de mayo en nuestro país se dejará ver la Luna Azul, informó la NASA.

Detallan que así se le llama a la luna llena del último día de mayo, pero aclaran que no se verá azul.

La NASA, que informó que la Ciudad de México se hunde, detalla en su sitio web que se le llama Luna Azul a la segunda luna llena del mismo mes y que es un fenómeno raro.

La llamada Luna Azul se dejará ver el último día de mayo a las 08:45 de la noche, aunque podrás apreciarla toda la noche y la madrugada.

¿Qué otros fenómenos astronómicos habrá en mayo?

La NASA reporta que para mayo se espera el paso de estrellas fugaces al amanecer, la alineciación de la Luna y Venus, además de la Luna Azul.

El 5 y 6 de mayo se podrá observar la lluvia de estrellas Eta Acuáridas al amanecer y provienen de la constelación de Acuario.

También habrá estrellas fugaces; los astros tienen origen en el cometa Halley. "Cada año, la Tierra atraviesa la estela polvorienta del cometa, y esas diminutas partículas se queman en nuestra atmósfera. Eso es lo que crea esas brillantes estelas en el cielo“, explica el sitio web de la NASA.

La última vez que el cometa pasó cerca del sistema solar fue en 1986 y ocurrirá de nuevo en 2061. Finalmente, el 18 de mayo se podrá ver la conjunción de la Luna y Venus.

¿Qué otros fenómenos astronómicos habrá en 2026?

En 2026 se pronosticó que habrá cuatro eclipses: dos solares y dos lunares. En nuestro país solo se podrán ver dos de ellos.

Dos de los eclipses ocurrieron en marzo y febrero. El eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto, cuya trayectoria permitirá su observación en el Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de Europa.

El 27 de agosto será visible un nuevo eclipse lunar, apreciable en América y África.