¡Oye, mira hacia arriba! Este es el calendario de eventos astronómicos de 2026

Conoce el calendario de los eventos astronómicos que marcarán el 2026, desde lluvias de estrellas hasta eclipses. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Luego de un cierre de 2025 movido en materia astronómica con lluvias de estrellas y hasta eclipses parcialmente visibles, iniciamos el año con las fechas del calendario astronómico de 2026 bien anotadas porque promete ser más espectacular.

La agenda del próximo año presentará una amplia variedad de fenómenos que tanto aficionados como observadores casuales del cielo podrán apreciar.

Entre los fenómenos que serán visibles hay eclipses solares y lunares, lluvia de meteoritos y hasta conjunciones planetarias. Antes de que se alineen los planetas, saca la libreta y anota en qué fechas debes ver al cielo y pedir un deseo.

¿Cuáles serán los eventos astronómicos más destacados en 2026?

Lluvias de meteoros: El calendario inicia el 3 de enero con la lluvia de las Cuadrántidas, que alcanza un pico de hasta 120 meteoros por hora bajo cielos oscuros. El año cerrará con la lluvia de las Gemínidas, un evento que también se registró a finales del 2025.

Conjunciones y planetas visibles: El 10 de enero se prevé que Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, sea visible en su punto más brillante del año.

El 15 de junio, Mercurio se ubicará en su máxima elongación oriental respecto al Sol, este será el momento para observar Mercurio, ya que estará en su punto más alto sobre el horizonte al atardecer.

Estos fenómenos estarán acompañados por encuentros visuales entre planetas y la Luna, observables con telescopio o a simple vista en zonas con baja contaminación lumínica.

¿Cuántos eclipses solares y lunares habrá en 2026?

Uno de los espectáculos más llamativos son los eclipses y este año tendremos 4: dos solares y dos lunares.

En el caso de México, solo podremos apreciar los dos eclipses lunares, pero El Financiero tendrá la cobertura en vivo de los dos eclipses solares.

La primera fecha importante es el 17 de febrero. Ese día se registrará un eclipse solar anular, también conocido como anillo de fuego. Los modelos científicos establecen que este fenómeno será visible en la Antártida.

Posteriormente, el 3 de marzo se registrará un eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, visible en América y Asia. Este fenómeno recibe su nombre por el tono rojizo que adquiere la Luna en su punto máximo.

Cinco meses después ocurrirá otro eclipse solar total, el 12 de agosto, cuya trayectoria permitirá su observación en el Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de Europa.

Por último, el 27 de agosto será visible un nuevo eclipse lunar, apreciable en América y África.

Destaca también el perihelio de la Tierra, que ocurrirá el 3 de enero, cuando el planeta se ubicará en el punto más cercano al Sol dentro de su órbita, sin efectos significativos en el clima.

¿Cuál es la forma más efectiva de disfrutar de estos eventos desde México?

En algunos casos, los eventos astronómicos serán visibles sin equipo especializado, aunque existen factores que mejoran la experiencia de observación.

Buscar cielos oscuros : Alejarse de las luces urbanas permitirá una mejor visibilidad del firmamento y facilitará la observación de lluvias de estrellas.

: Alejarse de las luces urbanas permitirá una mejor visibilidad del firmamento y facilitará la observación de lluvias de estrellas. Equipo básico : En ciertos eventos resulta útil contar con binoculares o un telescopio pequeño, siempre que no represente un riesgo para la vista.

: En ciertos eventos resulta útil contar con binoculares o un telescopio pequeño, siempre que no represente un riesgo para la vista. Consultar las fases de la Luna : La visibilidad de meteoros y eclipses lunares puede verse afectada por la iluminación lunar, por lo que conviene revisar calendarios lunares antes de planear la observación.

: La visibilidad de meteoros y eclipses lunares puede verse afectada por la iluminación lunar, por lo que conviene revisar calendarios lunares antes de planear la observación. Planificar: Fenómenos como la oposición de Júpiter o los eclipses requieren anotar fechas específicas para no perderlos.

¿Cómo fue el gran cierre del año 2025?

A lo largo de 2025 se registraron eventos astronómicos que cautivaron a miles de personas. Destacaron las lluvias de meteoros Oriónidas, entre octubre y noviembre; las Leónidas, en noviembre, y las Gemínidas, en diciembre.

Diciembre también ofreció fases lunares favorables y acercamientos de la Luna con Saturno y las Pléyades, ideales para la observación a simple vista. Por ello, el cielo continúa como una fuente constante de fascinación para México.