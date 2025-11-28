La ‘Luna Fría’ despide el 2025 a lo grande: ¿Cuándo y cómo ver la última superluna del año en México?

La última 'Superluna Fría' de 2025 brillará sobre México en la primera semana de diciembre. (Foto: Generada con IA)

El cielo nocturno de diciembre 2025 tendrá un cierre espectacular: la última superluna del año, conocida popularmente como ‘Superluna Fría’, estará lista para deslumbrar en tan solo unos días, previo a la temporada navideña.

Este fenómeno no ocurre en todas las lunas llenas, sino solo cuando coincide con el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra (el perigeo) lo que realza la apariencia y el tamaño de la Luna, así como el brillo de nuestro satélite natural.

Para quienes viven en México, incluida la CDMX, es una ocasión ideal para observar este espectáculo astronómico, en especial en noches despejadas como las que se disfrutan en los últimos días del año.

También aprovecha este sábado 29 de noviembre para asistir a la edición 2025 de la Noche de Estrellas, que tendrá lugar en varias sedes, pero principalmente en Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, de las 15:00 a las 22:00 horas. La entrada es gratuita.

Aunque si lo que quieres es disfrutar de la experiencia de la bella ‘Superluna Fría’, aquí te contamos cuándo y dónde podrás verla.

Cuándo y dónde ver la última superluna de 2025 en México

La famosa ‘Luna Fría’ alcanzará su máxima plenitud el próximo jueves 4 de diciembre de 2025. El mejor horario para observarla será poco después de la puesta del Sol, a partir de la 18:00 horas, aproximadamente.

Nuestro satélite aparecerá por el este-sureste y, gracias al “efecto gigante” —esa ilusión óptica que magnifica su tamaño cuando está cerca del horizonte—, la Luna se verá especialmente grande, hasta 14 por ciento más grande y 30 por ciento más brillante que una luna llena promedio, de acuerdo con el sitio oficial de la NASA.

Para disfrutarla al máximo conviene buscar un lugar con horizonte despejado y alejado de luces intensas de la ciudad: una terraza, un parque, una azotea o una zona elevada. Además, si utilizas binoculares o telescopio, podrás apreciar con claridad detalles de la superficie lunar (cráteres y relieves).

La ‘Luna Fría’ será visible durante toda la noche del 4 al 5 de diciembre, así que quienes se animen a permanecer despiertos podrán contemplarla acompañando las primeras horas de la madrugada.

Últimos eventos astronómicos de 2025 y primeros de 2026

El 4 de diciembre cierra con broche de oro la observación de las superlunas de este año, pero el calendario lunar continúa lo que resta de este mes:

Luna Llena: 4 de diciembre, 23:14 GMT

Último Cuarto: 11 de diciembre, 20:52 GMT

Luna Nueva: 20 de diciembre, 01:43 GMT

Primer Cuarto: 27 de diciembre, 19:10 GMT

Junto con la superluna, diciembre también reunirá otros fenómenos destacados en el firmamento: lluvias de meteoros como la de las Gemínidas, así como la llegada del solsticio de invierno —lo que significa noches más largas y mejores oportunidades para observar estrellas, planetas y demás objetos celestes.

Después de la Luna llena del 4 de diciembre, el siguiente evento importante dentro del calendario astronómico será la primera Luna llena de 2026, programada para el 3 de enero.