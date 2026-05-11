Contagios de hantavirus en crucero: Paciente de EU da positivo y otro tiene ‘síntomas leves’

Reino Unido e Indonesia pondrán a personas repatriadas del crucero MV Hondius en cuarentena preventiva mientras confirman que están libres del hantavirus.

Uno de los 17 estadounidenses incluidos en el operativo de repatriación del crucero MV Hondius dio positivo a la prueba PCR de hantavirus, informó el Departamento de Salud de ese país este lunes 11 de mayo.

El organismo agregó que otro de los estadounidenses que viajan desde Canarias, España, presenta síntomas leves de la enfermedad, aunque aún no se confirma que esté infectado.

El Gobierno de EU indicó a través de sus redes sociales que los dos pasajeros están viajando en un avión con unidades de biocontención para mayor precaución.

Los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar al individuo afectado con síntomas leves a un segundo punto de tratamiento.

“A su llegada a cada instalación cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado”, señaló.

Crucero MV Hondius: ¿Qué países reportan nuevos casos de hantavirus?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron que los repatriados serán puestos en aislamiento en un centro especial de cuarentena a su llegada a EU este lunes 11 de mayo.

El crucero MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un viaje que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que causaron la muerte de al menos tres personas.

Los pasajeros pasan por pruebas de detección en camino a sus países de origen. Por ejemplo, un residente de Yakarta de 60 años que viajaba a bordo del crucero y que estuvo en contacto con un paciente con hantavirus dio negativo en la prueba ya a su regreso a la capital indonesia, donde permanecerá aislado.

En una rueda de prensa virtual, el portavoz del ministerio de Salud, Andi Saguini, indicó que el hombre -residente de Yakarta y cuya nacionalidad no fue especificada- “mantuvo contacto estrecho con un caso positivo de hantavirus a bordo del crucero”, en el que viajó desde 1 al 23 de abril.

Reino Unido tomó las mismas precauciones y puso en cuarentena a 20 ciudadanos repatriados que están bajo observación en un hospital de Merseyside, en el noroeste de Inglaterra.

Un vuelo chárter transportó a los pasajeros desde Tenerife al aeropuerto de Manchester, norte inglés, desde donde fueron trasladados al hospital Arrowe Park en Wirral (Merseyside).

Antes de abordar el avión, los británicos fueron sometidos a una prueba de hantavirus y, una vez en el Reino Unido, se implementaron medidas de control de infecciones durante el trayecto del aeropuerto hasta Arrowe Park. Los pasajeros, la tripulación del chárter y personal médico usaron equipos de protección, como mascarillas.

En Francia, una de las evacuadas del crucero MV Hondius presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo de repatriación y dio positivo en el test al que se le sometió, reveló este lunes 11 de mayo la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer “ha empeorado esta noche”, explicó la ministra en una entrevista a la emisora France Info, en la que también señaló que se han identificado a 22 franceses como casos contacto que van a estar en aislamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó el riesgo de que el hantavirus se convierta en una nueva pandemia. “Esto no es otro COVID (...) El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades", dijo Tedros Adhanom Guebreyesus, director del organismo, el sábado 9 de mayo.