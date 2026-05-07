¿Andan regando el hantavirus? Rastrean a pasajeros que bajaron del crucero contaminado desde abril

El crucero MV Hondius sale de puerto en Praia, Cabo Verde, con casos de hantavirus a bordo. (AP Foto/Misper Apawu)

Las autoridades sanitarias de al menos cuatro continentes estaban este jueves localizando y, en algunos casos, monitoreando a los pasajeros que se bajaron del crucero afectado por hantavirus antes de que se detectara su mortal brote, e intentan dar con otras personas que pudieran haber estado en contacto con ellos desde entonces.

En Argentina, un equipo de investigadores aún no ha partido hacia la ciudad sureña donde sospechan que se originó el brote, dijeron a The Associated Press funcionarios del Ministerio de Salud del país.

Los investigadores argentinos sospechan que una pareja holandesa pudo haber contraído el virus durante un viaje de observación de aves antes de embarcar en el crucero.

El 24 de abril, casi dos semanas después de que murió el primer pasajero a bordo, más de dos decenas de personas de al menos 12 países diferentes abandonaron el barco sin que se hiciera un seguimiento de contactos, dijeron el operador del barco y funcionarios holandeses.

Tres pasajeros han muerto desde entonces —una pareja holandesa y una ciudadana alemana— y hay otros enfermos. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que permanecen en el barco presenta actualmente síntomas de hantavirus, dijo la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, con sede en Holanda.

¿Cuál es el riesgo del hantavirus, según la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el riesgo para la población general se considera bajo. El hantavirus —que suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados— no se transmite fácilmente entre personas.

“Creemos que este será un brote limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países”, dijo el jueves el doctor Abdirahman Mahamud, director de alertas y respuesta de la OMS.

El primer caso de hantavirus a bordo se confirmó el 2 de mayo

Oceanwide Expeditions informó que el miércoles 6 de mayo tres personas, incluido el médico del barco, fueron evacuadas del crucero cuando estaba cerca de Cabo Verde, un país insular de África Occidental, y trasladadas a hospitales especializados en Europa para recibir tratamiento.

La compañía había dicho previamente que el cuerpo de un holandés que fue el primero en morir a bordo el 11 de abril fue bajado del barco en Santa Elena, una remota isla en el Atlántico Sur, el 24 de abril, y su esposa también desembarcó. Ella viajó en avión a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.

Trabajadores de salud con trajes de protección evacúan pacientes del crucero MV Hondius en una ambulancia en puerto Praia, en Cabo Verde. (AP Foto/Misper Apawu) (Misper Apawu/AP)

El operador del barco dijo que un total de 30 pasajeros —incluido el holandés fallecido y su esposa— desembarcaron en Santa Elena. El Ministerio de Exteriores de Holanda situó la cifra en alrededor de 40. La compañía no había dicho previamente de forma pública que decenas más de personas hubieran desembarcado el 24 de abril.

Fue hasta el 2 de mayo que las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez hantavirus en un pasajero del barco, según la OMS. Fue en un ciudadano británico evacuado del barco a Sudáfrica tres días después de la escala en Santa Elena. Fue sometido a pruebas en Sudáfrica y está en cuidados intensivos allí.

Monitorean a personas alrededor del mundo

Los pasajeros que desembarcaron el 24 de abril están siendo monitoreados

El miércoles 6 de mayo se dio a conocer que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de que desembarcó en Santa Elena en abril y se desconocen sus movimientos desde entonces.

El jueves, las autoridades sanitarias de Singapur dijeron que estaban monitoreando a dos hombres que se bajaron del barco en Santa Elena y volaron a Sudáfrica y luego a casa. Los dos hombres, que llegaron a Singapur en momentos diferentes, estaban aislados y sometidos a pruebas, dijeron funcionarios.

Las autoridades en Santa Elena dijeron que estaban monitoreando a un pequeño número de personas que se consideraban “contactos de mayor riesgo” y se les está pidiendo que se aíslen durante 45 días, dijo el gobierno local.

Sudáfrica está rastreando contactos de un vuelo del 25 de abril

El Ministerio de Salud de Holanda informó que una auxiliar de vuelo de un avión al que subió brevemente una pasajera del crucero infectada en Sudáfrica estaba mostrando síntomas de hantavirus y sería sometida a pruebas en una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam.

La pasajera del crucero, la mujer holandesa cuyo esposo murió en el barco, estaba demasiado enferma para tomar el vuelo internacional a Europa y fue bajada del avión en Johannesburgo, donde murió.

Si la asistente de vuelo holandesa da positivo, podría ser la primera persona que no estaba en el crucero MV Hondius y resultó contagiada en el brote.

El barco navega ahora hacia el archipiélago español de Canarias, donde se espera que llegue el sábado o el domingo, con más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación aún a bordo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que había estado en contacto regular con el capitán del barco, y que la moral mejoró una vez que empezó a moverse de nuevo.

Las autoridades en Sudáfrica también están tratando de rastrear los contactos de cualquier pasajero del barco que hubiera bajado antes. Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril de Santa Elena a Johannesburgo, el día después de que los pasajeros desembarcaran allí.

Un ciudadano francés con “síntomas benignos” está en aislamiento y bajo pruebas médicas, después de ser identificado como un caso de contacto vinculado a la pasajera del barco que voló el 25 de abril de Santa Elena a Johannesburgo y se confirmó que tenía hantavirus, dijo el Ministerio de Salud de Francia en un comunicado.