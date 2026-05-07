¿Por qué ‘El Chapo’ Guzmán culpa al Gobierno de México de sus delitos? Esto dijo en su nueva carta

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán volvió a solicitar su traslado a México a través de una carta enviada a una corte federal de Nueva York.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán envió una nueva carta a una corte federal de Estados Unidos, en la que culpó al Gobierno de México de “todos los delitos violentos” relacionados con su caso y reiteró su petición para ser extraditado a territorio mexicano.

La misiva, escrita a mano en inglés y fechada el pasado 28 de abril, fue enviada a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York y hecha pública este jueves. En ella, el exlíder del Cártel de Sinaloa asegura que él “no le hizo daño a nadie” y que las acusaciones en su contra se sostienen únicamente en el testimonio de un solo testigo.

“El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, escribió Guzmán en el documento, recibido por las autoridades estadounidenses el miércoles 6 de mayo.

‘El Chapo’ insiste en regresar a México

Con esta, ya suman seis las cartas que Guzmán Loera ha enviado a la corte de Nueva York en busca de un nuevo juicio o para lograr su traslado a México. Esto, pese a que el juez Brian Cogan rechazó recientemente otras cinco solicitudes al considerar que “carecían de sentido” y no tenían “validez jurídica”.

En el nuevo escrito, ‘El Chapo’ volvió a insistir en que su proceso judicial en Estados Unidos fue injusto y pidió que se revisaran las pruebas utilizadas durante el juicio que derivó en su condena.

Además, lanzó críticas contra el exagente de la DEA Ray Donovan, quien encabezó la operación que permitió su captura, así como contra Richard Donoghue, uno de los fiscales clave para obtener la sentencia en su contra.

“Agradezco a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”, concluyó en el documento.

“En México no se me conocía por cosas malas”

En otro fragmento de la carta, Guzmán Loera aseguró que en México era reconocido por “cosas buenas” y no por actividades criminales.

“En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, afirmó.

Las declaraciones contrastan con el historial criminal por el que fue juzgado en Estados Unidos, donde fiscales lo señalaron como responsable de encabezar una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y violentas del mundo.

El juicio histórico contra Joaquín Guzmán Loera

En 2019, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue declarado culpable de diez cargos relacionados con el tráfico de drogas, tras un juicio que duró casi cuatro meses y que es considerado el mayor proceso judicial por narcotráfico realizado en Estados Unidos.

Como resultado, fue sentenciado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales de prisión. Desde entonces, ha promovido distintos recursos legales y apelaciones sin éxito.

Actualmente, el capo mexicano permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del mundo.

Con información de EFE.