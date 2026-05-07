‘El Chapo’ exige nuevo juicio en EU y ‘culpa’ a México de sus delitos: ‘Gobierno fue responsable de todo’

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera culpó al Gobierno de México de “todos los delitos de violencia” e insistió en pedir su extradición pese a que el juez federal Brian Cogan la rechazara hace unos días por considerar que carecía de sentido.

El pasado 1 de mayo, Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en la que volvía a solicitar su extradición, que el tribunal recibió ayer y que fue publicada este jueves.

“El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, aseguró ‘El Chapo’ Guzmán en la misiva.

Según él, los delitos violentos por los que se le condena “se basan en un solo testigo”. “En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, añadió.

Esta es la sexta carta que Guzmán envía a la corte de Nueva York en las últimas semanas.

El pasado lunes, el juez Cogan desestimó las peticiones que recogía en las otras cinco tras considerar que “carecían de sentido” y que ninguna de ellas tenía “validez jurídica”.

Aun así, ‘El Chapo’ volvió a pedir un nuevo juicio y ser extraditado a México.

Entre otras cosas, carga contra el exfuncionario de la DEA que lideró la operación en la que fue capturado, Ray Donovan, al que presenta como “fiscal del distrito” y contra Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, que tuvo un papel clave para lograr su condena.

“Agradezco a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”, concluyó.

¿Por qué ‘El Chapo’ Guzmán fue condenando a cadena perpetua?

En 2019, el Chapo fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en Estados Unidos.

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

El Chapo se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.