Fernando ‘N’ busca asilo político en Argentina... pero ¿en cuántos días podría ser extraditado a México?

La defensa de Fernando 'N' afirmó que la FGR no les dio acceso completo al expediente del caso contra su cliente.

El proceso de extradición de Fernando ‘N’, acusado de huachicol fiscal, hacia México podría resolverse en un plazo aproximado de 60 días, explicó su abogado Epigmenio Mendieta este lunes 27 de abril.

Este periodo, detalló su defensa, corresponde a lo que marca la ley para resolver este trámite, aunque podría extenderse si surgen nuevos elementos, como otros delitos, durante el caso.

“El procedimiento, en principio, sería más rápido. La ley señala un periodo de 60 días; sin embargo, si hubiera manifestaciones o pruebas adicionales, tendríamos que enfrentar un proceso mucho más largo”, detalló el defensor en entrevista con Azucena Uresti.

Fernando ‘N’, acusado de una red de huachicol fiscal, solicita asilo político en Argentina

Fernando Farías, contralmirante acusado de tejer una red de huachicol fiscal en México, ha buscado acogerse al asilo político en Argentina, un trámite que no tiene un tiempo definido de resolución, pero que, delantó su abogado, podría resolverse a la brevedad.

De acuerdo con Epigmenio Mendieta, primero se debe determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales antes de que un tribunal analice su viabilidad.

“Se tiene que verificar que la solicitud cumpla con las formalidades o excepciones que establece la ley. A partir de ahí, el tribunal decidirá si es viable, además de dar vista a la autoridad del gobierno argentino”, explicó.

Mientras tanto, la solicitud formal de extradición por parte de México ya fue presentada y se emitió una ficha roja, lo que permitió su detención bajo mecanismos de cooperación internacional.

A partir de este punto, el acusado podrá decidir si acepta la extradición o si opta por impugnarla y enfrentar el proceso legal.

No obstante, Fernando ‘N’ antes deberá enfrentar en Argentina el delito de falsificación de identidad, debido a que Fernando ‘N’ portaba un pasaporte que no correspondía a su nombre ni a su nacionalidad.

Aunque esta situación ya fue aclarada, afirmó su defensa, se inició una investigación adicional para determinar posibles responsabilidades por el uso de documentación irregular.