La Lagunilla ‘saca los prohibidos’ para el Mundial 2026 con menús en inglés: ‘Es el folclor de México’

Lagunilla se prepara para recibir extranjeros en el Mundial (Foto: EFE).

Acostumbrado desde hace años a recibir visitantes extranjeros entre sus puestos de comida, ropa y antigüedades, el mercado de La Lagunilla en Ciudad de México se sumó a la fiebre del Mundial de Fútbol 2026 con menús en inglés, mercancía temática y comerciantes que esperan aprovechar la llegada de aficionados de todo el mundo.

Bajo una fila de banderas de países participantes en el Mundial, Erik Castillo alista menús bilingües y planea incorporar salchichas inspiradas en algunas de las selecciones que visitarán México durante el torneo.

“Estamos poniendo todas las banderas de los países que van a venir y vamos a tratar de hacer una salchicha representativa de cada país”, dice a EFE Castillo, quien desde hace cuatro años vende hot dogs elaborados con salchichas y recetas de distintas partes del mundo.

Por ejemplo, señala el chef, entre sus especialidades hay versiones inspiradas en países como Alemania, Italia, Estados Unidos o Marruecos, acompañadas de ingredientes tradicionales como el chucrut alemán.

Para Castillo, como para otros comerciantes, “la fiesta futbolera” es una oportunidad para adaptarse a una clientela cada vez más internacional, incluido un pequeño “speech” (discurso) en inglés.

Entre los turistas, Dieter Truppel, viajó desde Brasil para visitar a amigos que viven en Ciudad de México y le recomendaron recorrer La Lagunilla.

“Prefiero visitar lugares como este que los sitios turísticos tradicionales”, afirma Truppel, tras probar una salchicha alemana.

Visitantes consumen alimentos durante un recorrido por el mercado de La Lagunilla, en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Además de puestos de comida, que ofrecen desde tapas españolas hasta cortes de carnes argentinas, La Lagunilla es famoso por sus pasillos de antigüedades, artesanías y ropa ‘vintage’ y de segunda mano.

La Lagunilla ya recibía extranjeros antes del Mundial 2026

Recibir turistas extranjeros no es algo nuevo para este mercado de más de medio siglo, señala Aristeo, conocido como ‘El Bolillo’, quien vende ropa y artesanías desde los años noventa.

Desde hace décadas, asegura Aristeo, “aquí es un punto de encuentro”.

Esa mezcla de comercio y convivencia es parte de lo que, según este comerciante, sigue atrayendo a muchos extranjeros, algunos de los cuales terminan regresando una y otra vez.

“Tenemos clientes que pasan a ser nuestros amigos, (…) les jugamos un ‘volado’ (lanzar una moneda al aire) y se vuelven nuestros ‘compas’, ya sean mexicanos, de América, de Europa...”, comparte.

Cuenta Aristeo que a los japoneses “los vuelves locos aventándoles un volado”, una forma de ofrecer descuentos y cerrar algunas ventas que, según explica, les “emociona” y “saca de la rutina” pues están acostumbrados a comprar en tiendas convencionales.

“Entonces aquí pues es el folclor de México, es la alegría, es el esplendor de nuestra cultura”, resalta el comerciante.

Un comerciante ofrece sus productos en el mercado de La Lagunilla, en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Esa experiencia es parte de lo que sorprendió a Kehan Fu, un turista canadiense que recorría La Lagunilla para “explorar” la ciudad.

Mientras avanzaba entre puestos de antigüedades, ropa usada, discos y comida, el canadiense intentaba describir el ambiente del mercado: “Es caótico, pero hermoso”.

“Nunca había visto un mercado donde pasaran tantas cosas al mismo tiempo (...) No hay nada igual en el mundo”, expresa.

Con ojos ojos en el Mundial 2026

Con la mirada puesta en las próximas semanas, algunos puestos ya se llenaron de camisetas de selecciones, álbumes de fútbol, monedas conmemorativas y pines mundialistas, entre otros productos.

“Con los equipos que van a estar viniendo, seguro va a salir algo”, dice Alejandro del Campo mientras acomoda parte de los artículos que ofrece.

Tras recibir el partido inaugural del Mundial 2026 el jueves pasado, Ciudad de México todavía albergará otros cuatro encuentros del Mundial en las próximas semanas, incluido un nuevo partido de la selección mexicana ante Chequia el 24 de junio, además de dos rondas de eliminación directa.