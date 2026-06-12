‘Los que están aquí son pudientes’: Esto gastaron los fans en la inauguración del Mundial 2026

Miles de aficionados acudieron al Estadio Ciudad de México para presenciar la inauguración del Mundial 2026 y el triunfo de México sobre Sudáfrica. (Fotos: Nayeli Reyes Castro y Cuartoscuro.com).

Al hablar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tenemos que ponerle varios ceros a la conversación, pues es un evento de al menos cinco cifras, tirando bajo. México venció 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del torneo en el Estadio Ciudad de México, pero el tercer gol que tanto esperaba Javier Aguirre cayó ‘de vestidor’ en los bolsillos de cientos de aficionados.

Los suertudos que peregrinaron hacia la última milla del Estadio Azteca, rodeando manifestaciones, cierres viales y estaciones cerradas, desembolsaron varios miles de pesos por el privilegio de gritar los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Además de presenciar el show inaugural con Shakira, Maná y Belinda o vibrar con el Himno Nacional en voz de Alejandro Fernández.

“La mayoría de las personas que están aquí son políticos, empresarios o personas pudientes. No es para todo el público en general”, considera Santino Flores.

No es de extrañarse ver en el estadio una ‘alineación’ de famosos, como ‘Canelo’ Álvarez (uno de los deportistas mexicanos mejor pagados), el influencer Luisito Comunica, el gobernador Samuel García o el exmandatario mexiquense Alfredo del Mazo.

La fiesta mundialista reunió a seguidores de distintas partes del país y del extranjero en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Aficionados sufren por los precios del Estadio, pero lo toman de todos modos

Y se saben privilegiados: varios asistentes salieron de la inauguración con un peculiar trofeo: una torre de vasos de cerveza, que costó 290 pesos cada uno o 430 pesos si tenía el lujoso placer de tener una embarradita de chamoy y coronarse michelada.

“Gastamos como 20 mil pesos (en cerveza). Comimos unos tacos baratos”, dicen los hermanos Ricardo y Santino. En el estadio, la orden detacos costaban de 200 a 240 pesos.

“Carísimos: 3 tacos por 250 pesos, es brutal”, opinó Emiliano Melo, quizá con la panza medio vacía, pero el corazón contento con una torre de vasos de cerveza que fácilmente medía 10 mil pesos, “hay que hacer la cuenta, fue muchísimo”.

Los alimentos y bebidas dentro del Estadio Ciudad de México alcanzaron precios que sorprendieron a muchos aficionados durante la inauguración del Mundial 2026.

“Ya cuando estás aquí ni lo piensas”, agrega José, otro aficionado, “en Liga MX está en 190, esta es una inauguración del Mundial, igual se entiende, lo vamos a pagar”.

José no está de acuerdo con los altos precios, pero considera que si se tiene la posibilidad, hay que “cumplir el sueño”: “Somos muy afortunados. Estábamos hablando de la suerte que es estar aquí”.

Y deja una frase en el aire, a punto de completarse con un $: “Hay que disfrutar, ya lo demás...”

La inauguración del Mundial 2026 convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del fútbol internacional. (Foto: Cuartoscuro.com). (Tonatiuh Navarro)

En el Mundial, pero a qué costo: Esto gastaron los asistentes al México vs. Sudáfrica

En octubre de 2025, la FIFA reveló los precios de la primera ventana de boletos para la inauguración, que oscilaban entre 6 mil y 31 mil pesos mexicanos. Seguir a la Selección Mexicana en los cinco partidos —si es que llega— costaba de 14 mil a 66 mil pesos, aproximadamente.

En tanto, los paquetes Hospitality para un partido del Mundial iban de 34,200 a 62,400 pesos; o bien, había opciones de varios partidos por hasta 965,800 pesos.

Por ello, tan previsible como escuchar el ‘Cielito lindo’ en el Estadio, los asistentes mencionaron cifras impensables para muchos mexicanos: de 45 mil por cuatro partidos en zona cuatro, 70 mil pesos por un boleto en reventa, tarjetazos de más de 10 mil por cerveza, compras de entradas en 15 mil dólares (unos 258 mil pesos)...

El show de inauguración incluyó a Shakira, Belinda y Maná. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Por ejemplo, Ricardo Jordán y Santino Flores Jordán decidieron ir al mundial de último momento y “por desorganizados” gastaron alrededor de 200 mil pesos: “Llevamos cuatro inauguraciones al hilo y la verdad es que esta ha sido la más barata. Hemos ido a Brasil, Qatar y Rusia”.

Marcelo, ya con la voz medio mareada al mediodía, después del show de inauguración, nos cuenta: “El boleto nos costó 26 mil. En chela ya me gasté 2 mil 500 y aún no empieza el juego”.

Aficionados como Nathan sintieron que alguien les recordó a su mamá: “Lo de los precios es una mentada de madre”; “Te endeudas, para eso está Coppel”, bromeó su amigo Mario.

Diversos grupos de manifestantes, entre lo que estaban colectivos de madres Buscadoras y estudiantes se manifestaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ya que exigen que el gobierno atienda sus demandas en lugar de la darle prioridad a la Copa del Mundo 2026, algunos de los participantes se confrontaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. FOTO: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM (Alberto Roa)

“Mejor no decimos cuánto nos gastamos, qué bueno que valió la pena el show”, dice en otro pasillo Paty, quien lamentó no saberse la letra de ‘Dai, dai’, la canción de Shakira para el Mundial.

Los bebedores más razonables solo se gastaron de 2 mil 500 a 3 mil pesos en cerveza, aunque la sensación de “sí merezco abundancia” prevaleció.

“Una cerveza en casi 300 pesos, carísimo. Creo que ni en la Fórmula 1, pero la consumimos”, justifica Martín Gómez. “Hermoso, nos faltó un gol (...) Y caro de a madres”, resume Pablo Ojuicen, quien vive entre Noruega y México.

La sensación de que faltaron mexicanos en el México vs. Sudáfrica

Para muchos asistentes, este fue su primer mundial, “todavía no me la creo, es una sensación muy especial”, comentó César. Para otros, el Estadio Azteca —como le dirá la memoria colectiva por siempre para tristeza de la FIFA y Banorte— es un viejo conocido que ya tiene tres inauguraciones en su historia.

“Es nuestra catedral del fútbol mexicano”, dice Miguel Ángel Tristán, quien ya estuvo en Estados Unidos 1994, Alemania 2006 y ahora ¿México? 2026. “Este es con mi hija Cristina. Estamos aquí en en nuestro Monumental Azteca. Es una emoción muy bonita, sobre todo yo que soy aficionado al fútbol”.

Jugadas y festejos marcaron el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, donde miles de aficionados acompañaron el debut de la Selección Mexicana en la Copa del MundoFOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Sin embargo, también hubo una sensación incompleta de la que poco se habla en las cientas de historias de Instagram donde se celebra la perfección en la inauguración.

Si pudiéramos mostrarla en video, sería esa ‘ola’ que los aficionados trataban de hacer que abrazara a todo el estadio, pero se estrellaba a los pocos segundos; o el largo silencio incómodo en los momentos en que ya no caía gol.

Algunos hinchas nos lo explican mejor. Pablo, por ejemplo, considera que todo estuvo “muy padre”, con algunos peros: “no tan conforme como me hubiera gustado.

Karime acudió al Mundial con su amigo Samuel, de Australia: “Está caro, él me invitó, la verdad es inaccesible. Vivimos en Sayulita, Nayarit. Solo viajamos para esto”. “(Gastamos) 100 mil pesos por los boletos, pero compramos de los baratos”, agrega él.

La cifra de seis ceros dejó fuera a los más mexicanos, según Karime: “Muy aburrido, se ve que había una clase bastante alta. Puros chicos fresas, la verdad le faltó mucho sazón mexicano, muchos gritos, muchas porras, más desmadre, pero bueno se disfrutó”.

Super Chile ha ido a seis mundiales. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Samuel también se sorprendió por los precios: “No entiendo cómo los mexicanos pueden pagar por los boletos porque fueron 55 mil pesos por un boleto. Todo el tiempo esperé porque bajaran, pero no. Es un poco triste”.

Armando González, conocido como ‘Super Chile’, comparte con ‘Memo’ Ochoa la cifra de estar en su sexta Copa del Mundo: “En mi perspectiva creo que no está siendo tan especial por los precios tan altos. La gente no se siente con ese ánimo (...) Ojalá que la gente empiece un poquito más a sentir ese ambiente mundialista, pero la verdad con los precios la gente como que sí está muy desanimada”.