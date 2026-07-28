Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 27 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 28 de julio desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría estar acompañada de funcionarios del sector Salud; podrían referirse a los nuevos hallazgos sobre ciclosporiasis, ante los señalamientos de las autoridades estadounidenses respecto a que el origen es de una productora en México.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 27 de julio?

En la mañanera del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó condenar que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, hubiera cancelado las elecciones del país.

La mandataria únicamente dijo “nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”. Y descartó que en su gobierno vaya a imponer una medida similar ante el supuesto avance de la ultraderecha y su intervención en las elecciones.

En tanto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que las autoridades están dispuestas a ayudar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) luego que se detectara trampa para realizar el examen.

La mandataria aseguró que el 70 por ciento de las madres y padres de familia están a favor de que se regule el uso de los celulares en las escuelas.