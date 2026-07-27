EN VIVO la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum de este lunes 27 de julio: Últimas noticias

La ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum arranca este lunes 27 de julio con el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre quién es quién en el precio de las gasolinas.
El procurador Iván Escalante también presenta una lista con los supermercados que venden la canasta básica al precio más bajo, como parte de un acuerdo del Gobierno con la IP bajo el llamado Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Se prevé que la presidenta dé más detalles del reinicio de envío de ganado mexicano a Estados Unidos que estuvo detenido por más de un año debido a la plaga del gusano barrenador.
Durante su gira del fin de semana, Claudia Sheinbaum anunció la cancelación de la presa la Parota cuya construcción inició en 2003 durante el sexenio de Vicente Fox.
“Informe a toda la zona rural de Acapulco de esa zona que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades", adelantó.
Sheinbaum agregó que para solucionar el abasto de agua a los habitantes de esa zona de Acapulco se construirán pozos y se completarán obras de saneamiento.
Estos fueron los temas de la ‘mañanera’ de la semana del 20 al 24 de julio
- Relación con Estados Unidos y revisión del T-MEC. Sheinbaum explicó su viaje a la final del Mundial 2026 y relató cómo Donald Trump la invitó personalmente. Aseguró que aprovechó el encuentro para conversar con funcionarios estadounidenses sobre comercio, además de defender la importancia de mantener una buena relación bilateral.
- Seguridad y combate al crimen organizado. Durante la semana abordó distintos temas de seguridad: Llamó a los jóvenes a no ver al narcotráfico como una opción de vida tras la sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada; el viernes 24 de julio se dieron detalles de la investigación contra el alcalde asesinado de Temoac por presuntos vínculos con grupos criminales.
- Programas sociales e infraestructura de salud y vivienda. En las mañaneras se presentaron avances del programa Vivienda para el Bienestar, la expansión de hospitales públicos y la meta de incorporar miles de nuevas camas hospitalarias antes de que termine 2026.
- Educación, inteligencia artificial y protección de menores. El Gobierno anunció el inicio de una discusión nacional sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial, junto con una estrategia para reducir el uso de teléfonos celulares entre menores y promover una convivencia escolar más saludable.
- Consumo, precios y agenda cotidiana del Gobierno. Como cada inicio de semana, se presentó el reporte de Profeco sobre combustibles y canasta básica; además, hubo espacio para temas culturales, como el concurso México Canta con la participación de El Bogueto.