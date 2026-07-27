EN VIVO la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum de este lunes 27 de julio: Últimas noticias

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en el Estado de México y Morelos en el cierre de actividades de la semana pasada.

La ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum arranca este lunes 27 de julio con el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre quién es quién en el precio de las gasolinas.

El procurador Iván Escalante también presenta una lista con los supermercados que venden la canasta básica al precio más bajo, como parte de un acuerdo del Gobierno con la IP bajo el llamado Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Se prevé que la presidenta dé más detalles del reinicio de envío de ganado mexicano a Estados Unidos que estuvo detenido por más de un año debido a la plaga del gusano barrenador.

Durante su gira del fin de semana, Claudia Sheinbaum anunció la cancelación de la presa la Parota cuya construcción inició en 2003 durante el sexenio de Vicente Fox.

“Informe a toda la zona rural de Acapulco de esa zona que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades", adelantó.

Sheinbaum agregó que para solucionar el abasto de agua a los habitantes de esa zona de Acapulco se construirán pozos y se completarán obras de saneamiento.

Estos fueron los temas de la ‘mañanera’ de la semana del 20 al 24 de julio