¿Por qué el alcalde de Temoac es investigado? Harfuch revela vínculos con Los Aparicio y Los Huazulco

Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, asesinado el 22 de julio, era investigado por presuntos vínculos con células criminales, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los indicios en contra de Lavín incluyen denuncias por homicidios de activistas y rivales políticos, así como la detención de familiares que presuntamente operaban para esas células.

“Señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, con Los Aparicio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto: secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en la zona oriente de Morelos”, informó García Harfuch durante la mañanera del 24 de julio.

¿Cuáles son los delitos por los que investigaban al alcalde de Temoac?

El caso más antiguo relacionado con Valentín Lavín es el asesinato de Samir Flores, ocurrido a principios de 2019. El activista se oponía a la puesta en marcha de una central termoeléctrica y un gasoducto en Morelos, proyectos impulsados por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los casos corresponde al asesinato de Félix Oviedo Ocampo, hermano del excandidato del PRI a la presidencia municipal de Temoac, quien presuntamente recibió amenazas por parte de familiares de Valentín Lavín. Los hechos ocurrieron en julio de 2025.

También figura el homicidio de la activista Sandra Rosa Camacho, ocurrido en marzo de 2026. Ella también contendió por la presidencia municipal de Temoac bajo las siglas del Partido del Trabajo.

Sobre estos antecedentes, García Harfuch señaló que “la principal línea de investigación es la rivalidad delincuencial que tenía su célula delictiva con otra célula”.

Familiares de Lavín eran presuntos operadores de células delictivas: Harfuch

El secretario de Seguridad destacó que Andrea ‘N’, suegra de Valentín Lavín, fue detenida recientemente por su presunta participación en una célula criminal. Además, ocupaba el cargo de tesorera en la administración municipal.

La administración de Lavín recibió cuestionamientos por la detención de exfuncionarios municipales vinculados con actividades ilícitas. Como el caso de su suegra, aunque sin que haya una mayor intervención estatal o federal.

La disputa por el control del territorio en la región oriente de Morelos provocó una ola de violencia. Los grupos antagónicos se enfrentaban con armas de fuego y, junto con la corrupción, la debilidad institucional y la presunta colusión de autoridades locales, generaron un escenario de desprotección para la población.

Omar García Harfuch confirmó que las investigaciones contra Valentín Lavín están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos.