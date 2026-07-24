Mercados

Wall Street se recupera y petróleo profundiza picada: ¿Cómo están las acciones HOY?

El mercado evalúa los riesgos que conlleva la nueva amenaza de Donald Trump, que advirtió de un ‘ataque masivo’ contra Irán.

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Así cotizan los mercados en México y EU este viernes 24 de julio. (Shutterstock)
Por Valeria López

Los mercados en Wall Street operan en verde, mientras el petróleo se deprecia tras el repunte que experimentó en la semana por la guerra en Irán. Los inversionistas están atentos a si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de un ‘ataque masivo’ contra la República Islámica.

El Nasdaq sube 0.18 por ciento, a 25 mil 182 puntos; el Dow Jones avanza 0.66 por ciento, a 52 mil 52 unidades, y el S&P 500 gana 0.61 por ciento, a 7 mil 453 puntos.

En Europa predominan las ganancias. El IBEX 35 de España sube 1.25 por ciento, a 19 mil 507.70 puntos; el DAX de Alemania avanza 0.84 por ciento, a 24 mil 973.54 puntos; el FTSE 100 de Londres suma 0.65 por ciento, a 10 mil 708.91 puntos, y el CAC 40 de Francia gana 0.42 por ciento, a 8 mil 333.52 puntos.

¿Cuánto ganan las bolsas en México HOY?

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recupera y avanza 0.64 por ciento a los 66 mil 690 puntos, mientras que el FTSE-BIVA sube 0.69 por ciento a las 1 mil 348.14 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) pierde 3.80 por ciento y cotiza en 88.39 dólares por barril, mientras que el Brent baja 4.63 por ciento, a 96.06 dólares por barril esto tras tocar de nuevo la barrera de los 100 dólares.

“El riesgo de una mayor escalada es elevado y no se puede descartar que los precios del petróleo vuelvan a alcanzar los máximos de principios de este año si se intensifican las acciones militares. En nuestro escenario base prevemos que los flujos de energía a través del Estrecho se recuperen con el tiempo, aunque es poco probable que alcancen los niveles previos al conflicto”, dijo a Bloomberg Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS.

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