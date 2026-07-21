¿Por qué el arancel de Trump contra Canadá complica la negociación del T-MEC? Carney urge negociaciones

El presidente Donald Trump elevó la presión sobre Canadá con una nueva amenaza arancelaria que representa “el punto de partida” para unas negociaciones que podrían resultar complejas sobre el T-MEC de América del Norte, según analistas de Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

La Casa Blanca anunció el lunes un arancel de 50 por ciento a determinados productos canadienses, al argumentar que Canadá aplica un trato injusto a las exportaciones estadounidenses de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

El nuevo gravamen entraría en vigor dentro de 30 días y coincide con las conversaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por Trump durante su primer mandato.

¿Cuáles son los artículos afectados por los aranceles de Trump a Canadá?

El arancel afectaría a una amplia gama de productos, entre ellos leche, artículos de hockey, cañas de pescar y miel, según documentos difundidos por la administración estadounidense. Sin embargo, deja fuera materias primas estratégicas, como el petróleo y la potasa, que Estados Unidos importa en grandes volúmenes desde Canadá.

“Creemos que la selección de productos responde en gran medida a criterios políticos”, señalaron en una nota analistas encabezados por Christopher Harvey, responsable de estrategia de acciones y carteras de CIBC.

Los aranceles se aplicarán al amparo de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que otorga al presidente la facultad de imponer gravámenes de hasta 50 por ciento a países considerados discriminatorios contra el comercio estadounidense.

“La Sección 338 es una herramienta que nunca ha sido puesta a prueba, pero creemos que la administración está dispuesta a utilizar cualquier instrumento disponible. De una forma u otra, pensamos que los aranceles llegaron para quedarse, al menos durante los próximos 30 meses”, concluyó CIBC.

Canadá cede y acelerará negociaciones con EU antes de entrada en vigor de aranceles

El primer ministro Mark Carney dijo que él y el presidente estadounidense Donald Trump acordaron acelerar las negociaciones comerciales ante la posible imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 50 por ciento a una serie de productos canadienses el próximo mes.

“Acordamos intensificar las negociaciones en las próximas semanas y tanto el equipo como yo esperamos hacerlo”, declaró Carney a los periodistas en Ottawa, advirtiendo que Canadá está preparada para responder si la Casa Blanca impone los aranceles. “Analizaremos todas las opciones sobre cómo responderíamos si entran en vigor”.

Los nuevos aranceles afectarían a cerca del 5 por ciento de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, pero no habría ninguna exención del T-MEC, lo que indica una escalada significativa en la guerra comercial.