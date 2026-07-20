Canadá responde a aranceles de Trump: Acusa a EU de violar el T-MEC

Mark Carney se pronunció contra los aranceles de Donald Trump, y explicó cómo afectan al libre comercio en la región.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó a EU de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras el anuncio de la Administración de Donald Trump de imponer un nuevo arancel del 50 por ciento a un número significativo de productos canadienses, y aseguró que su Gobierno intensificará las conversaciones para resolver la disputa comercial.

“Esta es la más reciente de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC)”, afirmó Carney en un comunicado este lunes 20 de julio, en el que añadió que los aranceles al sector automotor canadiense también contravienen el tratado de libre comercio.

El mandatario canadiense sostuvo que su país “simplemente ha igualado esas medidas” como respuesta.

Canadá promete respuesta a aranceles de Trump

Carney aseguró además que “Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC. Estamos preparados para intensificar esas conversaciones en las próximas semanas”.

Al tiempo, Carney defendió los beneficios del libre comercio y advirtió de que la disputa ha elevado los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos.

El primer ministro concluyó que su país seguirá tomando las medidas que considere necesarias para proteger a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias, además de que reiteró la disposición de su Gobierno a negociar con Washington para resolver las diferencias comerciales en beneficio mutuo.

Los nuevos aranceles sobre Canadá llegan luego de que el mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo “incalculable”.

Los incendios forestales registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron extensas columnas de humo que alcanzaron varios estados del norte de Estados Unidos, al afectar la calidad del aire y provocar alertas sanitarias en ciudades del Medio Oeste y el noreste del país.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión de hoy al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera “perjudiciales” para Estados Unidos.

Entre ellas, restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.