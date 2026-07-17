Trump reclama a Canadá por incendios que llevan humo a ciudades de EU y amenaza con más aranceles

Los incendios forestales en Canadá han causado que haya humo en ciudades de EU, como NY.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con aumentar los aranceles a Canadá tras acusar a las autoridades de su vecino del norte de negligencia por los incendios en territorio canadiense que han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses.

“Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump responsabilizó a Canadá “por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”.

El jefe de Estado afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que “Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y de retiro de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado”.

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la salud.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de cien millones de personas en dieciocho estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de estos incendios.

Actualmente hay más de ochocientos incendios forestales activos en Canadá y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.