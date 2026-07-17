¿Qué sabemos de Taylor Farms, empresa con planta en México ligada al brote de diarrea explosiva en EU?

Taylor Farms era proveedora de Taco Bell; la empresa tiene una planta en Guanajuato y sus orígenes se remontan al Valle de las Salinas, en California. (Shutterstock).

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron sobre un brote de diarrea explosiva causada por parásitos en Michigan y localidades vecinas.

Hasta el momento hay mil 644 casos confirmados por laboratorio, pero los contagios podría ser más, debido a que muchas personas se recuperan sin realizarse pruebas.

Señalan que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó a un proveedor de lechuga rallada que abastecía a los restaurantes Taco Bell donde comieron las personas enfermas.

En tanto, The Washington Post informó que Taylor Farms figura como la posible fuente de la contaminación en la comida de Taco Bell.

¿Cuál es la historia de la empresa Taylor Farms?

Taylor Farms tiene una planta en Guanajuato y sus orígenes se remontan al Valle de las Salinas, en California. El lugar también es llamado ‘la ensaladera de EU’.

En Instagram se definen como “Empresa americana con sede en Salinas CA.El mejor fabricante de ensaladas y alimentos frescos“.

Fue Bruce Taylor quien fundó la empresa Taylor Fresh Foods, fabricante de ensaladas y alimentos frescos y saludables.

“El espíritu familiar impulsa todos los atributos de nuestra empresa y es el motor de nuestro éxito“, sentencian en su sitio web y agregan que actualmente tienen 20 mil empleados.

Algunos de los productos que comercializan son vegetales como brócoli, coliflor y espinacas. Además, cuentan con un variado catálogo de ensaladas en bolsa, listas para consumir.

Por ejemplo, ensalada César, primavera, de Kale, de aderezo Ranch, asiática y estilo thai. Se suman los esquites.

¿Cuáles son los estados afectados por diarrea explosiva en EU?

El parásito Cyclospora es el causante de la ciclosporiasis, una enfermedad que provoca diarrea explosiva. Los restaurantes Taco Bell que están en la mira de las autoridades sanitarias son los de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Además, Taco Bell informó que retiró de manera voluntaria la lechuga suministrada por ese proveedor.

Señaló en un comunicado que, como medida preventiva, excluirá de forma indefinida a ese proveedor de su cadena de suministro en todo Estados Unidos.

La enfermedad no se transmite de persona a persona y pueden transcurrir hasta dos semanas entre el consumo de alimentos o agua contaminados y la aparición de los síntomas.

Autoridades sanitarias de Michigan señalaron previamente a la lechuga y otras verduras de hoja verde como posibles fuentes de contagio.

Con información de Bloomberg.