‘Diarrea explosiva’ en EU: ¿Qué ingrediente retiró Taco Bell por brote del parásito Cyclospora?

Los reguladores estadounidenses rastrearon un brote de parásitos que ha enfermado a miles de personas en Michigan y estados vecinos hasta la lechuga iceberg rallada que se sirve en los restaurantes Taco Bell, identificando a un único proveedor como la fuente aparente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una alerta sobre la seguridad alimentaria debido al parásito Cyclospora, causante de la “diarrea explosiva”, y aconsejaron a los consumidores que no consumieran este ingrediente en los restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Taco Bell anunció que ha retirado voluntariamente la lechuga de un proveedor y que la repondrá en un plazo de 24 horas en los restaurantes de los estados afectados. La empresa indicó en un comunicado que, como medida de precaución, retirará la lechuga de dicho proveedor de su cadena de suministro a nivel nacional de forma indefinida.

Brote de ciclosporiasis ya afecta a 34 estados de EU

Según los CDC, la ciclosporiasis ha afectado a personas en 34 estados. Michigan registra el mayor número de casos, con más de 4 mil 300 contagios y 102 hospitalizaciones identificadas hasta el jueves.

Los CDC indicaron que es probable que el número real de casos sea mayor, ya que muchas personas se recuperan sin hacerse la prueba y la confirmación de las infecciones por ciclosporiasis puede tardar semanas. La agencia de salud pública está investigando otros casos de ciclosporiasis no relacionados con este brote.

La investigación de rastreo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó a un único proveedor mexicano que abastecía a los restaurantes Taco Bell donde comieron las personas infectadas. La FDA está trabajando directamente con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada llegó a otros lugares.

Según informó el Washington Post, Taylor Farms es una posible fuente de la contaminación.

Los CDC indicaron que no todos los establecimientos de Taco Bell en la zona del brote recibieron lechuga rallada del mismo proveedor.

Taco Bell y otros restaurantes retiran lechuga por precaución

Cyclospora es un parásito microscópico que causa una enfermedad intestinal caracterizada por diarrea acuosa prolongada, pérdida de apetito y pérdida de peso. Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de la infección y, sin tratamiento, pueden persistir durante semanas o incluso más tiempo. No se han reportado fallecimientos en el brote actual.

A principios de esta semana, la cadena de restaurantes de inspiración mexicana, propiedad de Yum! Brands Inc., anunció que retiraría algunos ingredientes de ciertos restaurantes de forma voluntaria y temporal como medida de precaución, sin dar más detalles. Varios restaurantes independientes también retiraron la lechuga y otras verduras de hoja verde.

El brote también ha afectado a las acciones de la cadena de ensaladas de comida rápida Sweetgreen Inc., que han caído cerca de un 25 por ciento esta semana tras los informes que apuntan a la lechuga como causante del brote. La compañía ha declarado que no se ha identificado ningún ingrediente de su cadena de suministro relacionado con las investigaciones sobre la ciclospora.

El creciente brote ha sido difícil de rastrear para las autoridades sanitarias. La enfermedad no se transmite de persona a persona y pueden transcurrir hasta dos semanas entre la ingesta de alimentos o agua contaminados y la aparición de los síntomas. Las autoridades sanitarias de Michigan habían señalado anteriormente la lechuga o las verduras de hoja verde contaminadas como una posible fuente de contagio.

El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la administración Trump está “siguiendo de cerca” el brote y “comprometida a proporcionar a los CDC y a la FDA los recursos que necesitan”.