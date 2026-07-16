Ni la Selección, ni los billetes: Derrama económica por el Mundial queda corta a proyecciones

Aunque no fue el impacto esperado, el Mundial de futbol dejó en México una derrama económica de 2 mil 543 millones de dólares, equivalente a 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, impulsado principalmente por el consumo asociado al torneo y las inversiones en infraestructura realizadas para la recepción de visitantes, reveló Deloitte.

De acuerdo con el reporte ¿Qué sucede después del Mundial? El efecto impacto económico en los negocios, el pronóstico estimado por la firma era del 0.14 por ciento del PIB, pero no se cumplió; así como tampoco se logró la generación de empleos temporales pensada, que fue 10 por ciento menor con

¿Cuántas ventas se generaron durante el torneo?

No solo eso, la celebración de 13 de los 104 partidos del Mundial en el país dejaron muy lejos las previsiones de ventas en sectores como gastronomía que sumaron 584 millones de dólares, es decir, 20 por ciento menor a la expectativa de Deloitte.

En alojamiento, el pronóstico estuvo 47 por ciento por debajo de lo planteado con un total de 328 millones de dólares en ingresos; mientras que en transporte, las ventas ascendieron a 223 millones, lo que significa un 28 por ciento inferior a la estimación original.

¿Qué sector sí ganó con el Mundial?

En contraste, el sector ganador y que superó las expectativas en un 10 por ciento fue retail, con ventas de 433 millones de dólares en el Mundial.

Si la lupa se enfoca en las ciudades y estados sedes, la Ciudad de México fue la que capitalizó el Mundial de forma más efectiva con una derrama de 548 millones de dólares; en Jalisco, la cifra fue de 290 millones y en Nuevo León 279 millones de billetes verdes. Sin embargo, la expectativa fue inferior en 35, 25 y 23 por ciento respectivamente.

“Los juegos de la Selección Mexicana fueron el principal detonador de consumo. El mayor pico ocurrió durante el partido inaugural del equipo nacional, mientras que en los encuentros posteriores, generaron incrementos considerablemente menores”, explicó Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America.