México recibió solo el 8.9% de los turistas proyectados por el gobierno durante el Mundial: Deloitte

Mundial en México: llegaron menos turistas y la derrama económica quedó corta. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Durante los partidos del Mundial en México, ni siquiera las estimaciones más prudentes estuvieron cerca de cumplirse: mientras que a finales de enero, Deloitte proyectaba que el país recibiría a cerca de 836 mil viajeros nacionales e internacionales, las nuevas mediciones de la misma firma indican que esa previsión se quedó corta en 40 por ciento.

Las cifras publicadas por Deloitte representan 8.9 por ciento del número de turistas proyectados por el gobierno federal.

En la presentación del estudio ¿Qué sucede después del Mundial?, Daniel Zaga, economista en jefe para Deloitte, explicó que la llegada de viajeros para los partidos en el país fue mucho menor a la proyectada al inicio del año.

¿Cuántos viajeros llegaron a México durante el mundial, según Deloitte?

En total, Deloitte estima que al país asistieron 494 mil viajeros a propósito del Mundial, de los cuales, 296 mil fueron nacionales y el resto internacionales.

Con las cifras actualizadas, el pronóstico de viajeros locales se quedó corto en cerca de 42 por ciento.

“Pecamos un poco de optimistas como negocios”, admitió Teresa Solis, experta en hotelería y turismo para Deloitte.

El país no solo se quedó corto en la llegada de turistas. El gasto que los turistas generaron durante el Mundial también fue menor al proyectado. Las nuevas cifras de la consultora indican que la derrama fue 472 millones de dólares menor a la proyectada al comienzo de este año.

Una menor llegada de viajeros, así como una estancia menor en los hoteles, minaron la derrama económica ligada con la justa deportiva.

Entre las razones que explican la menor llegada de viajeros está el efecto desplazamiento, pues los viajeros que visitan típicamente las ciudades sede, así como otros que lo analizaban, desistieron de sus intenciones debido al Mundial.

El precio dinámico de los boletos para los partidos también fue un factor que desanimó la llegada de viajeros nacionales e internacionales.

Según Deloitte, la aportación del Mundial al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano es de aproximadamente 0.12 puntos.