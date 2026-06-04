Cuidado con la ‘Venganza de Moctezuma’: UNAM alerta por mal estomacal en turistas en Mundial 2026

La diarrea del viajero, conocida popularmente como la 'Venganza de Moctezuma', es una de las enfermedades que podrían afectar a los aficionados extranjeros que visiten México durante el Mundial 2026.

Imagina que cruzaste medio mundo para ver jugar a tu selección, gastaste miles de pesos en boletos, vuelos y hospedaje, y cuando por fin llega el día del partido no puedes despegarte del baño. Ese es el escenario que podrían enfrentar miles de turistas extranjeros que visitarán México durante la Copa del Mundo 2026 si caen víctima de la famosa (y temida) ‘Venganza de Moctezuma’.

Frente a la gran concentración de visitantes que se espera que acudan al Mundial 2026 en las tres ciudades sede (CDMX, Guadalajara y Monterrey), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre este problema gastrointestinal asociado al consumo de agua o alimentos contaminados, y que suele afectar más a los viajeros.

¿Qué es la ‘Venganza de Moctezuma’?

La llamada ‘Venganza de Moctezuma’ es el nombre popular que recibe la diarrea del viajero, un trastorno gastrointestinal que afecta principalmente a personas que visitan países con condiciones sanitarias, hábitos alimenticios o microorganismos distintos a los de su lugar de origen.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, esta enfermedad suele producirse por el consumo de agua o alimentos contaminados con bacterias, virus o parásitos. Los síntomas más comunes de este padecimiento (al que también conocemos como gastroenteritis) incluyen:

Diarrea

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Fiebre

Deshidratación

Si bien los turistas extranjeros son más vulnerables a sufrir la famosa ‘Venganza de Moctezuma’ o una infección por alimentos, en general, esta enfermedad ya constituye un problema de salud pública. Ya sea por la cocción inadecuada de pollo y carne o la falta de higiene al momento de manipular frutas y verduras.

La UNAM alerta por enfermedades durante el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM advirtieron que la llegada de aproximadamente 5.5 millones de personas a las sedes mundialistas generará un escenario propicio para la transmisión de diversas enfermedades infecciosas.

Entre los riesgos identificados se encuentran padecimientos respiratorios como sarampión, influenza y COVID-19, enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika y chikungunya, así como infecciones gastrointestinales relacionadas con agua o alimentos contaminados, entre ellas la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la diarrea del viajero.

La doctora Rosa María Wong Chew, Jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, explicó que la “concentración masiva, el flujo internacional de viajeros, las condiciones climáticas extremas -como temperaturas de hasta 40°C en Monterrey- suponen un reto epidemiológico importante durante el torneo.|

¿Cómo evitar la ‘Venganza de Moctezuma’?

Ante el riesgo de padecer estas enfermedades gastrointestinales, los especialistas recomendaron a los visitantes extremar precauciones con lo que comen y beben durante su estancia en México.

Por ello recomendaron a los viajeros:

Consumir agua embotellada o previamente purificada.

Evitar hielo de procedencia desconocida.

Lavarse frecuentemente las manos.

Verificar que los alimentos estén bien cocidos.

Mantener una adecuada hidratación.

Llevar sales de rehidratación oral en el botiquín de viaje.

El doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV), recomienda acudir a una consulta médica antes del viaje, actualizar el esquema de vacunación y contratar un seguro médico internacional. Según los especialistas, estas medidas pueden reducir significativamente el riesgo de sufrir problemas de salud durante su estancia en el país.