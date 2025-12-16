Influenza H3N2: ¿Qué medidas deben tomar los mexicanos infectados con ‘supergripe’?

El secretario Kershenobich subrayó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio. (Foto: Presidencia)

El secretario de Salud, David Kershenobich, llamó este martes 16 de diciembre a la población a reforzar la vacunación contra la influenza, esto ante la alerta por el caso de la variante A H3N2 subclado K, conocida como “supergripe”, además dio a conocer las medidas que deben tomar las personas con gripa.

El funcionario descartó que la nueva variante A H3N2 subclado K, represente un motivo de preocupación para el país, donde hasta ahora solo se ha confirmado un caso.

¿Qué pasó con el paciente detectado con influenza H3N2?

El secretario Kershenobich informó que el paciente ya está curado, se detectó hace un mes y se trató con oseltamivir, al cual respondió muy bien.

Resaltó que el comportamiento de la variante A H3N2 subclado K fue como de influenza habitual en esta época del año.

Reiteró que el paciente no requirió hospitalización e informó que actualmente no hay ningún enfermo con esta variante hospitalizado.

Durante la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el funcionario explicó que esta variante, conocida mediáticamente como “supergripe” y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, no es una cepa distinta a las ya consideradas en la vacuna disponible en México, por lo que la población vacunada cuenta con protección suficiente.

Kershenobich subrayó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio, aunque aclaró que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluido el antiviral oseltamivir, cuyo abasto está garantizado en el sistema de salud público.

“No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, afirmó.

¿Qué medidas deben tomar mexicanos infectados con ‘supergripe’?

El secretario de Salud, David Kershenobich, exhortó a la población a vacunarse contra la influenza por alta capacidad de contagio.

“Una cosa es la vigilancia epidemiológica donde buscamos los tipos y subtipos, pero la población en general con hacerse su prueba de influenza, si sale positiva, es suficiente”, dijo.

También señaló que quien tenga gripe debe usar cubrebocas y en caso de haber salido positivo a influenza, deberá tener tratamiento con antiviral oseltamivir y aislamiento, es decir, no salir de casa.

“El tratamiento sigue siendo sintomático, con paracetamol”, indicó el secretario de Salud.

Reforzar vacunación contra la influenza

El titular de Salud destacó que México cuenta con dosis suficientes de la vacuna contra la influenza para atender a la población en riesgo y recordó que la inmunización no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, lo que permite mantener controlada la enfermedad durante la temporada invernal.

En ese sentido, detalló que la vacuna utilizada en el país, denominada Mexinvac, se produce completamente en México y se aplica desde 2024, lo que fortalece la capacidad nacional de respuesta ante brotes de esta enfermedad.

Añadió que el número de casos registrados por influenza hasta ahora es similar al de 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo bajo control gracias a la vacunación.

El secretario precisó que deben vacunarse todas las niñas y niños de entre seis meses y cinco años de edad, así como las personas de 60 años o más.

También exhortó a inmunizarse a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o cualquier condición que comprometa el sistema inmunológico.

Con información de EFE