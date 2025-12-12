Primer caso de ‘supergripe’: ¿Qué vacuna te debes aplicar para protegerte de la influenza H3N2?

La influenza H3N2, subtipo K, es una variante que presenta características similares a la influenza estacional que circula cada año. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud confirmó este viernes el primer caso detectado del virus de influenza H3N2 subtipo K, también conocido como ‘supergripe’, en la capital del país, y aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.

A través de un comunicado, la dependencia federal precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México.

Salud explicó que la influenza H3N2, subtipo K, es una variante que presenta características similares a la influenza estacional que circula cada año.

El paciente “se encuentra ya recuperado”, tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, informó Salud.

¿Qué vacuna te debes aplicar para evitar la influenza H3N2?

La mayor preocupación, señaló la Secretaría de Salud, no es la peligrosidad del virus, sino la necesidad de reforzar la vacunación de temporada, la cual sigue siendo la principal medida de protección ante cualquier variante de influenza, incluyendo la H3N2 subtipo K.

El llamado se dirige especialmente a grupos vulnerables que cada año concentran la mayoría de complicaciones: niñas y niños, personas mayores, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

La dependencia federal recalcó que la vacuna de temporada incluye protección contra influenza, por lo que la misma inyección que se aplica cada invierno protege contra la variante detectada.

El esquema invernal recomendado por la autoridad contempla vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, que deben aplicarse de acuerdo con la edad, condición médica y lineamientos de cada grupo poblacional.

Estas inmunizaciones, apuntó Salud, han demostrado reducir riesgos y prevenir complicaciones respiratorias graves.

¿Representa un peligro como otras pandemias?

Las autoridades sanitarias explicaron que, aunque la variante ha sido apodada informalmente como “supergripe”, no representa un motivo de alarma para la población, ya que sus manifestaciones clínicas y su comportamiento epidemiológico coinciden con los de otros subtipos de influenza A.

No obstante, enfatizaron que la vigilancia epidemiológica continúa activa mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Síntomas y tratamiento para la ‘supergripe’

Aunque la dependencia subraya que la variante no es más peligrosa que otras, sí insiste en atender los síntomas de influenza de manera temprana.

Cuando una persona da positivo, la indicación es recibir tratamiento antiviral estándar, usar cubrebocas en espacios cerrados y mantener medidas básicas de aislamiento.

La Secretaría únicamente precisa que su comportamiento clínico es similar al de la influenza estacional, lo cual tiene un nivel de confianza superior al 90 por ciento, dado que así fue descrito en el documento oficial.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como ‘supergripa’, es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

Con información de EFE