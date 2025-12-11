Cubrebocas regresa a Reino Unido por súper gripe H3N2 y alerta a Europa: ¿Qué es y cúales son sus síntomas?

La súper gripe H3N2 ha provocado múltiples hospitalizaciones y el regreso del cubrebocas en Europa.

Europa y algunos aeropuertos internacionales están en alerta por un brote de la súper gripe H3N2, que es una variante de la influenza tipo A y que con su más reciente mutación provocó incluso el regreso del cubrebocas, como en la era de la pandemia de COVID.

Reportada principalmente en Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá y España, el riesgo de que este tipo de gripe se propague por el mundo es alta, especialmente durante la temporada de diciembre en la que aumentan los viajes internacionales.

Además, en Inglaterra se teme por la alta ocupación hospitalaria que hay desde inicios de diciembre y antes de que comience la temporada de fríos y enfermedades respiratorias.

Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de esta gripe y qué más tienes que saber? Esto dicen las autoridades sobre la súper gripe H3N2.

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una de las variantes de la influenza tipo A considerado entre los más graves, ya que el tratamiento del virus se puede extender hasta tres semanas.

Esta variante se desprende de la influenza A H2N2, e incluye un importante cambio genético en proteínas en la envoltura viral, lo que permite un ARN que facilita la variación genética, y por lo que es más difícil tener una vacuna específica.

“El virus demuestra una excepcional capacidad de evolucionar mediante reordenamiento genético, lo que le permite adquirir nuevas características y evadir la respuesta inmunitaria del huésped. Además, la rápida tasa de mutación del H3N2 conlleva la aparición de virus antigénicamente novedosos cada 2 a 5 años”, explican expertos de los hospitales Care CHL de la India.

Además, la Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó en el pasado que la gripe H3N2 incluso sobrevivió durante la pandemia de COVID, y hubo pacientes que tuvieron ambos virus con pocos días de diferencia.

Por ello, las autoridades advierten que la súper gripe H3N2 es un padecimiento que requiere de “atención minuciosa y un manejo proactivo”, especialmente por las personas adultas mayores y con enfermedades que pueden tener más daños si se contagian.

Síntomas de la gripe H3N2

La súper gripe H3N2 se caracteriza por estos síntomas que debes tener en cuenta durante la temporada de enfermedades respiratorias:

Fiebre alta.

Tos seca.

Dolor de garganta.

Dolores corporales y musculares.

Fatiga severa y debilidad.

Dolores de cabeza.

Nariz congestionada.

Escalofríos y sudoración.

En casos con complicaciones, se puede presentar infección en los oídos y en el pecho, así como una evolución a neumonía bacteriana.

El tratamiento de la gripe toma hasta tres semanas; sin embargo, las complicaciones pueden llevar a procedimientos más largos.

¿Quiénes corren más riesgo por la súper gripe H3N2?

Algunas de las personas más expuestas a la súper gripe H3N2 en la temporada de influenza son aquellas que padecen estas enfermedades o se encuentran dentro de uno de los siguientes grupos de riesgo:

Mujeres embarazadas.

Personas con enfermedades pulmonares.

Adultos de 65 años o más.

Niños menores de 5 años de edad.

Personas con enfermedades del corazón.

Personas con problemas de riñón.

Quienes padecen desordenes metabólicos.

Personas con trastorno de neurodesarrollo.

Quienes tienen enfermedades del hígado.

Personas con enfermedades relacionadas con la sangre.

¿Cómo prevenirte de la súper gripe H3N2?

Ante el incremento de casos de la súper gripe H3N2 que se desprende de la influenza, la prevención es lo más importante, y estas son algunas medidas que puedes tomar para evitar contagios o complicaciones a causa del virus: