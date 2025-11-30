Diciembre romperá récord: ¿Cuántos frentes fríos habrá para Navidad e inicios de 2026?

¿Cuántos frentes fríos se registrarán en diciembre de cara al inicio del invierno en México? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¡Brrr! Aún estamos en el otoño pero los 16 frentes fríos en México que llevamos hasta ahora ya nos hicieron sacar del clóset los guantes, bufandas, gorros, chamarras y más cobijas para abrigarnos bien.

Sin embargo, estas semanas han sido solo una prueba de lo que nos espera en el invierno 2025, que inicia el 21 de diciembre y concluye en marzo del próximo año.

Durante los próximos tres meses, el frío será una constante, principalmente por los frentes fríos, que suelen provenir del noroeste hacia el sureste e impactan a todos los que no tienen su cobija del tigre.

¿Cuántos frentes fríos habrá en diciembre?

Diciembre será el mes con más frentes fríos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los moedelos de la dependencia prevén hasta siete frentes fríos en diciembre, aunque el número podría aumentar o volverse más intenso por los efectos del cambio climático.

En total, para la temporada de invierno se pronostican 48 frentes fríos, de los cuales cuatro ocurrieron en septiembre, siete en octubre y van cinco —de seis previstos— en noviembre, que está próximo a concluir.

Para 2026, el frío no desaparecerá del todo. Los primeros meses llegarán con al menos 17 fenómenos climáticos: seis en enero, cinco en febrero y seis en marzo, para después dar paso a la primavera.

Sin embargo, esta cifra varía según la institución, ya que los pronósticos de la Secretaría de Marina contemplan 54 frentes fríos, en su mayoría previstos para principios del próximo año.

¿Cuáles son los efectos de los frentes fríos en México?

México cuenta con una amplia diversidad territorial, por ello, los frentes fríos suelen tener impactos distintos, aunque con similitudes, según el estado.

Efectos en la parte continental:

Descensos de temperatura, nevadas y heladas (en zonas altas, principalmente en cumbres).

(en zonas altas, principalmente en cumbres). Lluvias, algunas con granizada y tormentas eléctricas.

Vientos fuertes.

Reducción de visibilidad por neblina y tolvaneras.

Efectos en zonas marinas:

Vientos fuertes.

Oleaje elevado.

Descensos de temperatura; en el norte del país pueden acercarse o bajar de los 0 grados centígrados.

¿Cuáles son las recomendaciones durante la temporada de invierno 2025?

Durante esta temporada, las personas son más propensas a enfermarse de las vías respiratorias, lo que incluye gripe, influenza o Covid-19, entre otros malestares, por lo que las autoridades de salud recomiendan:

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Abrigarse bien y utilizar gorro, bufanda (para cubrir nariz y boca) y calcetines gruesos.

Consumir variedad de frutas y verduras para fortalecer defensas.

Lavar las manos con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

Evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sucias.

¿Cuántos frentes fríos se registraron en 2024?

Los pronósticos no fueron distintos entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, anunció 48 frentes fríos.

Para ese mismo periodo, las autoridades adelantaron que ocurrirían siete tormentas invernales. El viernes 21 de noviembre se registró la primera, acompañada del frente frío 16, lo que provocó descensos de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país.