¿Se adelanta el invierno en México? Frente Frío 16 afectará esta semana tras salida de tormenta invernal

México despierta este lunes 24 de noviembre, no solo con paro de transportistas, sino con la llegada del frente frío 16, mismo que afectará con bajas temperaturas varios estados del país.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará en las primeras horas del lunes a Estados Unidos, por lo que dejará de afectar al país; sin embargo, las heladas continuarán a lo largo de la semana, especialmente en las mañanas.

Según el pronóstico, el frente frío 16 recorrerá al principio el norte y noreste de México, para que a lo largo de los días se integre a más regiones y con ello provoque bajas temperaturas y lluvias aisladas.

Además, otros fenómenos como una vaguada polar y una corriente de chorro subtropical, sumados a canales de baja presión y el ingreso de humedad contribuirán al mal clima a lo largo del país, especialmente en las mañanas y en las noches.

Frente frío 16: ¿Qué estados afectará?

A partir de este lunes 24 de noviembre, y a lo largo de la semana, los estados afectados por bajas temperaturas son:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Las bajas temperaturas serán a lo largo de la semana especialmente entre las 0:00 y 8:00 horas de cada día.

Por ello, si a esas horas sales a trabajar o estudiar, la recomendación es evitar los cambios bruscos de temperatura, así como usar al menos tres capas de ropa para evitar enfermedades y tomar bebidas calientes como medida contra el frío.

Conagua señaló que las bajas temperaturas incluso podrían congelar la calle, además de que se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que podrían tirar árboles y anuncios.