‘Demon Slayer’ vs. ‘Chainsaw Man’ ¿Quién ganó el premio a ‘Mejor Película’ en los Crunchyroll Awards 2026?

Las películas de 'Demon Slayer: Castillo Infinito' y 'Chainsaw Man: El arco de Reze' son las favoritas para ganar como 'Mejor Película' en los Crunchyroll Awards 2026.

Atención: los Crunchyroll Anime Awards 2026 han revelado ya cuál fue la Mejor Película del Año, luego de que en las salas de cine las y los fans pudieran ver filmes de las sagas de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) y Chainsaw Man, entre otras varias propuestas que también fueron nominadas.

Durante abril, fans del anime tuvieron la oportunidad de votar por las mejores series, películas y personajes favoritos de títulos como Los Diarios de la Boticaria, Spy X Family Dan da Dan, El pecado original de Takopi, Kaiju No. 8, Solo Leveling, Blue Box, My Hero Academia, My Dress-Up Darling, El Verano en que Hikaru Murió y Gahiakuta, entre otras opciones.

Este sábado, durante la ceremonia, se reveló a la película ganadora.

Los filmes nominados como Mejor Película del Año en los Anime Awards 2026 de Crunchyroll fueron las siguientes:

100 Metros

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Castillo Infinito

Mononoke II: Las cenizas de la ira

Scarlet

La Rosa de Versailles

¿Cuál fue la película ganadora de los Anime Awards 2026 de Crunchyroll?

Y la ganadora es... ¡Demon Slayer! En esta ocasión, la más votada fue la película de Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito, cuya primera entrega mostró la primera parte del final de la saga, en la que toda la compañía de cazadores de demonios y los pilares (hashiras) se enfrentan a las lunas demoniacas y se adentran en el castillo, en busca de Muzan Kibutsuji.

La película, así como la serie, adaptan la historia de la mangaka Koyoharu Gotouge, de la mano del estudio de animación UFOTABLE.

Demon Slayer: Infinity Castle tuvo un gran impacto en la taquilla de Japón, pero también reunió a miles de fans y de familias en los cines de México en septiembre pasado.

La primera película de Demon Slayer: Castillo Infinito mostró las peleas entre Kocho Shinobu contra Doma (Luna rango superior dos), Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku (Luna rango superior seis), así como Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna rango superior tres).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle también arrasó en otras categorías de los Crunchyroll Awards 2026. Además de conquistar el premio a Mejor Película, obtuvo reconocimientos como Mejor Banda Sonora y Mejor Interpretación de Voz en español latino gracias al trabajo de Jose Antonio Toledano como Akaza.

'Demon Slayer' también fue la ganadora de 7 categorías diferentes. (FOto: Crunchyroll).

La producción sumó también premios en doblaje en portugués brasileño, castellano, inglés y alemán, con lo que cerró la ceremonia como el proyecto más galardonado de la edición con siete victorias.

Todas las temporadas de Demon Slayer están disponibles en Crunchyroll y en la plataforma de Netflix. No obstante, la cinta del Castillo Infinito aún no está disponible en streaming.

La segunda película de Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito se espera en cines para 2027, aunque todavía no hay una fecha confirmada por UFOTABLE. Esta abarcaría la historia que narra la pelea de Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira, contra Doma, tras el sacrificio de Shinobu.

En tanto, faltará para la segunda y tercera película de Castillo Infinito ver cómo se desarrollan las batallas de los pilares Tokito Muichiro, Gyomei Himejima, Genya Shinazugawa y Sanemi Shinazugawa contra Kokushibo (Luna rango superior uno), y de Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro contra la Luna superior cuatro, Nakime.

En la categoría de ‘Mejor Película’ se enfrentaron sobre todo dos franquicias seguidas por las y los fans: Demon Slayer y Chainsaw Man. Si bien ambos pertenecen al género shonen, representan corrientes diferentes al retratar historias de héroes no convencionales.

Mientras en Kimetsu no Yaiba vemos una historia emocional, con un héroe resiliente y una producción audiovisual épica a cargo de UFOTABLE, en Chainsaw Man hay una estética más oscura (al pertenecer a la corriente del dark shonen) con personajes profundos emocional y psicológicamente.

Ambas películas dominaron la conversación entre fans en redes sociales durante las votaciones de los Anime Awards 2026 en abril y en los días previos a que se anunciara a la cinta ganadora.

¿Cuál fue el ‘Anime del Año’ en los Crunchyroll Anime Awards 2026?

En los premios de anime de Crunchyroll 2026 también destacó que el reconocimiento a ‘Anime del Año’ quedó en manos de My Hero Academia, serie que puso fin al reinado de Solo Leveling, producción que dominó la edición anterior.

El galardón llegó en un momento clave para la franquicia, ya que la octava temporada marcó el desenlace definitivo de la historia de Izuku Midoriya, protagonista que pasó de ser un joven sin poderes a convertirse en uno de los héroes más importantes de su generación.

La obra creada por Kōhei Horikoshi comenzó su publicación en 2014 y logró construir una de las franquicias más exitosas del anime reciente, con múltiples temporadas, películas y videojuegos.

Las aventuras de Izuku Midoriya: 'My hero academia' conquistaron en los Crunchyroll Awards 2026. (Foto: runchyroll | My Hero Academia Oficial) (Crunchyroll | My Hero Academia Oficial)

Además del reconocimiento principal, My Hero Academia obtuvo otros premios como Mejor Personaje Secundario con Katsuki Bakugo, Mejor Ending gracias a ‘I’ de BUMP OF CHICKEN y Mejor Interpretación de Voz en francés para Bastien Bourlé como Izuku Midoriya.

Aunque conquistó el galardón más importante de la noche, el proyecto que acumuló más victorias fue Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, con siete premios, seguido por Los diarios de la boticaria Temporada 2, que cerró la ceremonia con cinco reconocimientos, incluidos Mejor Anime de Drama y Mejor Personaje Principal con Maomao.