¿Quién es la creadora de Demon Slayer y a cuánto asciende su fortuna? (Crédito: Koyoharu Gotouge)

Los fans del anime están volcados por la preventa de los boletos para ver la más reciente entrega de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, que se estrenará dos meses después de su lanzamiento en Japón, el pasado 18 de julio.

Cientos de personas buscan conseguir entradas para ver la película en la gran pantalla y ser de los primeros en asistir el día del estreno. Algunos reportan fallas en la plataforma de compra por la caída del sistema o recargos duplicados.

¿Quién es la mente maestra detrás de Demon Slayer?

Detrás de Kimetsu no Yaiba se encuentra su creadora, la mangaka Koyoharu Gotouge, de quien se conocen pocos datos biográficos y existen aún menos fotografías.

Según algunos sitios enfocados en temas relacionados al mundo del entretenimiento, el nombre de Koyoharu Gotouge se dio a conocer después de que la popularidad de Demon Slayer explotó a nivel internacional.

Supuestamente, Koyoharu prefiere mantenerse alejada de los reflectores para preservar su privacidad, debido a su timidez y a su deseo de enfocarse en el trabajo.

Incluso IMDb, una de las fuentes más reconocidas sobre contenido de cine, series y celebridades, no cuenta con una biografía de la autora de Demon Slayer.

Solo se registran datos generales sobre los premios obtenidos por la obra, sus nominaciones, puntuaciones y artículos con reseñas o curiosidades del anime.

¿Cuál es la fortuna de Koyoharu Gotouge, mangaka de Demon Slayer?

El año pasado, durante el panel ‘World Wordless Manga Contest de Kadokawa’, se reveló que la mayoría de los mangakas reciben un 10 por ciento de regalías. Con base en esta tasa, el medio Real Sound estimó que los ingresos de Koyoharu Gotouge rondan los 10 mil millones de yenes, equivalentes a unos 64 millones de dólares, únicamente por la venta de cómics físicos.

De acuerdo con el sitio CBR, especializado en noticias sobre cómics, cine y televisión, esta cifra no incluye las ganancias generadas por la franquicia de Demon Slayer a través de videojuegos, obras de teatro o productos derivados, como la colaboración con la cadena FamilyMart, que ofreció 2.4 millones de artículos.

“Las ganancias de Gotouge por regalías la convierten en una de los mangaka más ricas de todos los tiempos. Las últimas cifras lo colocan entre los 10 autores de manga más acaudalados hasta la fecha”, indica el artículo de CBR.

Además, el lanzamiento de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ recaudó, hasta el momento, poco más de 17 mil millones de yenes. De esa cifra, 7 mil millones corresponden a su estreno en Japón. Aún falta conocer su desempeño en México —donde las expectativas son altas—, así como en Estados Unidos y Canadá.