La difícil tarea de Sarah Krissoff, la exfiscal que defenderá al exsecretario de seguridad de Sinaloa

El exfuncionario de Sinaloa tendrá como defensa a la abogada y exfiscal Sara Krisoff.

La exfiscal federal especializada en delitos financieros y lavado de dinero, Sarah Krissoff, fue designada por una Corte federal de Nueva York como abogada defensora del general retirado y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien enfrenta en Estados Unidos cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exfuncionario mexicano optó por no contratar una defensa privada, por lo que el tribunal le asignó representación legal dentro del esquema de abogados externos autorizados para casos federales complejos.

La próxima audiencia de Mérida Sánchez quedó programada para el 1 de junio y será la primera revisión formal del caso abierto en contra del militar retirado.

¿Quién es Sarah Krissoff?

Krissoff es egresada de la Facultad de Derecho de Universidad de Columbia y trabajó entre 2008 y 2021 como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más importantes de Estados Unidos.

Durante su trayectoria encabezó investigaciones relacionadas con fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado, delitos cibernéticos y corrupción en el sector salud. También recibió reconocimientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido el Premio al Servicio Excepcional del Fiscal General en 2017.

En 2015 colaboró en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington D.C., y desde 2021 forma parte de la firma legal Cozen O’Connor.

Gerardo Merida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, es señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con grupos del narcotráfico. (Cuartoscuro: José Betanzos Zárate)

La litigante será responsable de coordinar la estrategia legal de Mérida Sánchez, tanto en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense como en posibles negociaciones para evitar un juicio mediante un acuerdo de culpabilidad.

Según documentos judiciales, el caso fue catalogado como de alta complejidad debido al volumen de evidencia y a la gravedad de las acusaciones relacionadas con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa.

Los cargos contra el exsecretario

Las autoridades estadounidenses acusan a Mérida Sánchez de mantener nexos con la facción de “Los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Entre los delitos que enfrenta destacan:

Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos.

Conspiración para poseer armas automáticas y artefactos destructivos.

Los expedientes judiciales señalan además que presuntamente recibió sobornos a cambio de alertar sobre operativos de seguridad, permitiendo mover drogas y equipo antes de las redadas.

Mérida Sánchez compareció por primera vez ante la corte el pasado 15 de mayo, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra.

El gobierno mexicano confirmó previamente que el exfuncionario cruzó hacia Estados Unidos por la garita de Nogales, Sonora, donde quedó bajo custodia de autoridades federales estadounidenses.

La investigación también incluye a otros nueve funcionarios y políticos sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.