‘Le llega la hora’ a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa: EU fija fecha de audiencia

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa que se entregó a las autoridades de Estados Unidos, se enfrentará a la justicia el próximo 1 de junio, fecha en la que está pactada su segunda audiencia.

La Corte para el Distrito Sur de Nueva York fijó la fecha de la audiencia a una semana de que Mérida Sánchez se entregara voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, para luego declararse no culpable de los nexos con el Cártel de Sinaloa por los que lo acusa Estados Unidos.

Esta audiencia, según el diario Reforma, será una conferencia sobre el estatus del caso ante la jueza de distrito Katherine Polk Failla, la misma que ordenó la aprehensión de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios sinaloenses, incluido el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador morenista Enrique Inzunza.

¿Qué sabemos de la defensa de Gerardo Mérida en EU?

Durante su primera audiencia en la Corte de Manhattan, Gerardo Mérida, nombrado secretario de Seguridad en Sinaloa por la Sedena, fue asistido por Sarah Krissoff, una abogada que trabaja en el despacho Cozen O’Connor, y quien entre 2008 y 2021 trabajó para la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York.

Por ahora no está claro si ella llevará toda la defensa del exfuncionario, que abandonó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa en 2024 tras la guerra entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’.

Los fiscales acusan a Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro, de conspiración para importar narcóticos, así como posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, bajo el señalamiento de que presuntamente aceptó sobornos de Los Chapitos y le brindó información a dicha facción del Cártel de Sinaloa.

La suma de los cargos lo llevarían a una posible cadena perpetua, aunque se desconoce si Gerardo Mérida conseguirá un acuerdo con las autoridades estadounidenses a fin de reducir los cargos por los que se le imputa.

Con información de Reforma.