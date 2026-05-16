Fernández Noroña cuestiona que exfuncionario de Sinaloa se haya entregado a EU: ‘Debió estar vigilado’

El legislador también afirmó que existe una campaña política y mediática para relacionar a Morena con el narcotráfico. (Foto: Cuartoscuro)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó el viernes que exfuncionario de Sinaloa señalado por autoridades de Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado, se haya entregado en Arizona.

Durante una transmisión en vivo en Facebook, el legislador de Morena aseguró que, ante la presión política y mediática derivada de las acusaciones desde Estados Unidos, las personas señaladas debieron permanecer “bajo resguardo” o bajo algún esquema de vigilancia.

“Debería tener bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad a estas personas, algunos compañeros y compañeras señaladas por las autoridades del gobierno Estados Unidos”, indicó.

Las declaraciones ocurren luego de que se dio a conocer que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos tras el señalamiento de narcotráfico.

Fernández Noroña sostuvo que el gobierno mexicano ha actuado correctamente al exigir pruebas sobre los señalamientos hechos desde Estados Unidos, aunque criticó la falta de control sobre la movilidad de algunos implicados.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre exfuncionarios de Sinaloa?

En el video difundido en Facebook, el senador morenista afirmó que el Gabinete de Seguridad debió tomar medidas preventivas respecto a las personas señaladas.

“Debería tener bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”, declaró.

También cuestionó cómo algunos exfuncionarios pudieron llegar a territorio estadounidense, que incluso se tuviera la hora y el lugar por donde cruzó para Estados Unidos.

“¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema?”, expresó durante la transmisión.

El legislador también afirmó que existe una campaña política y mediática para relacionar a Morena con el narcotráfico.

Según dijo, aunque pudiera existir alguna persona involucrada en conductas ilícitas, eso no significa que todo el movimiento político tenga vínculos criminales.

“Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a las personas señaladas”, señaló.

Detienen a Gerardo Mérida en EU

Autoridades estadounidenses detuvieron en Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso que implica también al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Según el expediente penal hecho público el viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a Estados Unidos la semana pasada.

Con información de EFE