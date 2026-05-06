Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tramita amparo para no ser extraditado a EU

El exfuncionario es uno de los 10 señalados por el Departamento de Justicia por vínculos con el narco.

El general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, para no ser detenido ni extraditado a Estados Unidos.

Es uno de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por autoridades de Estados Unidos de tener supuestos vínculos con estructuras delictivas en Sinaloa, particularmente relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con la información disponible, la medida fue presentada como una acción preventiva, con la intención de detener una eventual entrega a Estados Unidos. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de una solicitud formal de extradición, pero el movimiento jurídico quedó asentado como una protección anticipada.

Una fuente describió a El Financiero que el recurso busca impedir cualquier traslado al país vecino, donde el exfuncionario aparece mencionado en investigaciones que lo relacionan con presuntos vínculos con redes del crimen organizado.

Las indagatorias lo vinculan con estructuras delictivas en Sinaloa, particularmente en el entorno de la facción conocida como Los Chapitos. También se le atribuyen presuntas facilidades institucionales que habrían operado mientras ocupaba cargos en materia de seguridad pública.

La información no establece una acusación judicial firme en este momento, sino señalamientos que forman parte de un expediente en investigación.

Por ahora, el caso permanece en fase de amparo preventivo, sin una extradición confirmada ni un anuncio formal de parte de autoridades mexicanas o estadounidenses.

En el mes de septiembre de 2023, cuando el general Gerardo Mérida apenas llegaba como secretario de Seguridad Pública a Sinaloa, reveló en una entrevista concedida a medios locales información sobre laboratorios clandestinos de fentanilo cuando el gobierno federal todavía negaba su existencia en el país.

“Los precursores químicos para la elaboración del fentanilo llegan por el puerto de Mazatlán y de ahí se manda a zonas serranas donde se maquila y de ahí se exporta a Estados Unidos”, explicó entonces.

Al día siguiente, el gobernador Rubén Rocha lo desmintió y lo regañó en público por su comentario.

¿Quién es el general Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general de división en retiro del Ejército Mexicano (desde 2022), originario de Poza Rica, Veracruz.

Tiene una amplia trayectoria en las Fuerzas Armadas y en cargos de seguridad pública.

Licenciatura en Administración Militar (Escuela Superior de Guerra).

Licenciatura en Derecho.

Maestría en Seguridad y Defensa Nacional (Colegio de la Defensa Nacional).

Doctorado en Derecho (en curso).

Ha ocupado puestos clave, entre ellos:

Comandante del Mando Especial “Mante” (Tamaulipas).

Comandante de la 21/a Zona Militar (Morelia, Michoacán).

Comandante de la 44/a Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca).

Comandante de la 25/a Zona Militar (Puebla, de junio de 2021 a 2022, aproximadamente).

Funciones en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como subjefe y jefe en las secciones de Inteligencia (Segunda), Operaciones (Tercera) y Logística (Cuarta).

Director de la Escuela Militar de Inteligencia.

Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Chile.

En septiembre de 2023 asumió como secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (durante el gobierno de Rubén Rocha Moya).

Rubén Rocha Moya anuncia que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, para no responder a las acusaciones de Estados Unidos, (Cuartoscuro)

Dejó el cargo en diciembre de 2024. En ese rol se comprometió a reducir la incidencia delictiva.

¿De qué delitos podría ser acusado el general si es extraditado?

En abril de 2026, su nombre surgió en una investigación de Estados Unidos relacionada con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

Las acusaciones incluyen recibir sobornos a cambio de protección o información sobre operativos, en el marco de una causa que también involucra al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Se mencionan posibles delitos como conspiración, importación de drogas y posesión de armas, con penas que podrían ir de décadas de prisión a cadena perpetua si se procesara en EU.