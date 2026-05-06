México y Qatar: La alianza energética que podría redefinir la competitividad industrial del país

Integrantes del Qatar Leadership Centre y de la Embajada de Qatar en México (Foto: IMCO)

En medio del crecimiento de la demanda industrial y la necesidad de fortalecer la seguridad energética, México busca ampliar su cooperación internacional con nuevos socios estratégicos.

En este contexto, Qatar, uno de los principales actores globales en el mercado de Gas Natural Licuado (GNL), comenzó a posicionarse como un aliado potencial para impulsar infraestructura, inversión y diversificación energética en el país.

Durante la Misión Comercial Qatar–México 2026, el Consejo Mexicano de la Energía (COMENER), encabezado por su presidente, el ingeniero Juan Acra, promovió una agenda de encuentros bilaterales enfocada en fortalecer la cooperación energética y explorar oportunidades de desarrollo tecnológico e infraestructura.

La iniciativa se desarrolló en un momento en el que la seguridad energética se ha convertido en un factor clave para atraer inversión global, particularmente ante el auge del nearshoring y la próxima revisión del T-MEC.

Energía y competitividad industrial

De acuerdo con COMENER, la conversación internacional sobre energía dejó de centrarse únicamente en el suministro para enfocarse también en la capacidad de los países para ofrecer certidumbre operativa a la industria.

Actualmente, alrededor del 70 por ciento de la generación eléctrica nacional depende del gas natural y cerca del 80 por ciento de ese combustible es importado desde Estados Unidos. Para el organismo, esta dependencia evidencia la necesidad de diversificar fuentes de abastecimiento y fortalecer la infraestructura energética nacional.

En este escenario, Qatar fue presentado como una referencia internacional en planeación estratégica, infraestructura energética y visión de largo plazo.

Qatar y el mercado global de GNL

A través de décadas de inversión en logística, innovación y desarrollo industrial, Qatar se consolidó como uno de los líderes mundiales en exportación de Gas Natural Licuado.

Según COMENER, la experiencia qatarí podría abrir oportunidades de cooperación tecnológica, financiamiento especializado y desarrollo de infraestructura estratégica para México, especialmente en almacenamiento y transporte de gas natural.

El organismo señaló que estos dos segmentos representan retos estructurales para el sistema energético nacional.

Seguridad energética y atracción de inversión

COMENER sostuvo que los recientes cambios geopolíticos y la volatilidad de los mercados internacionales han convertido a la energía en un tema de seguridad nacional y competitividad económica.

El organismo indicó que México continúa importando una parte importante de los combustibles que consume, situación que impacta los costos logísticos y la estabilidad industrial.

Ante este panorama, el consejo planteó una agenda basada en seis prioridades: atracción de inversión, certeza jurídica, licencia social, formación de talento, competencia e innovación.

La misión comercial también planteó que la relación bilateral entre México y Qatar podría convertirse en un componente estratégico para fortalecer la posición del país dentro del mercado energético global.

“Ninguna empresa apuesta por un país donde la energía es incierta”, fue una de las frases destacadas durante los encuentros impulsados en la misión Qatar–México 2026.