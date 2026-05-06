Alejandra Guzmán anuncia canción con el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera: ‘Lo que nos quedamos’

Alejandra Guzmán se quedó el cuadro que pintó Diego Rivera, donde fue retratada Silvia Pinal. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El destino del cuadro de Silvia Pinal, pintado por Diego Rivera, era incierto hasta que Alejandra Guzmán compartió una foto con el retrato para anunciar una nueva canción.

Anteriormente, se vio a la cantante al retirar la obra de arte de la casa de la actriz del Cine de oro mexicano, pero en su momento aclaró que era para restaurarlo.

Además, la hija de Silvia Pinal expresó su deseo de quedarse con el cuadro como herencia tras la muerte de su mamá.

Ahora, Alejandra Guzmán realizó una publicación para promocionar su nuevo sencillo ‘Lo Que Nos Quedamos’, además de anunciar una nueva gira. En el post aparece de frente al retrato.

“Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami, el tema que dará vida a este tour 2026″, detalló.

¿Cuál es la historia del cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

La historia del cuadro de Silvia Pinal se remonta a la construcción de su casa en El Pedregal. El arquitecto encargado del proyecto, Manuel Rosen Morrison, conocido como Meni Rosen, le comentó a la actriz que una residencia como aquella no estaría completa sin una obra de Diego Rivera.

Aunque inicialmente Silvia Pinal pensó que sería imposible costear un retrato del célebre muralista, finalmente aceptó acudir al estudio del pintor en San Ángel. Según contó la actriz en diversas entrevistas y en su libro autobiográfico Esta soy yo, Rivera aceptó de inmediato realizar la obra.

El muralista le preguntó cómo deseaba posar y ella eligió aparecer de pie, una decisión que después reconocería como agotadora debido a las largas sesiones de trabajo. Rivera tardó alrededor de tres meses en concluir el retrato y lo entregó el 3 de noviembre de 1956, fecha que coincidía con el santo de la actriz.

“Entré a su estudio, el cuadro estaba terminado, me quedé impactada cuando lo vi”, relata Silvia Pinal en su autobiografía.

La actriz también recordó la sorpresa que sintió cuando preguntó cuánto debía pagar por la pintura, pues Diego Rivera decidió regalársela.

“Pues fíjese que no, con eso de que hoy es su santo, ¿qué le parece si se lo regalo?”.

El escritor Salvador Novo incluso relató que en la parte inferior del cuadro podía leerse una dedicatoria del muralista hacia Silvia Pinal, a quien describió como una “bella artista y gran dama”.

Con el paso de los años, la obra se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de la colección personal de la actriz, quien aseguró en distintas entrevistas que el cuadro “deambula por todas partes”, ya que acostumbraba prestarlo para exposiciones y eventos culturales.

Siliva Pinal Silvia Pinal en su casa de El Pedregal, donde se encontraba el cuadro que pintó el artista Diego Rivera. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Silvia Pinal heredó el cuadro pintado por Diego Rivera a Alejandra Guzmán?

Aunque el testamento de Silvia Pinal no se ha dado a conocer oficialmente, diversos integrantes de la familia han señalado que el retrato estaba destinado para Alejandra Guzmán desde hace años.

“Mi mamá se lo dejó (el cuadro) a Alejandra desde 2004, ya era de ella, siempre fue suyo, pero por respeto no se lo quiso llevar de la casa de mi mamá en la Ciudad de México”, contó Luis Enrique Guzmán.

“Ella me había contado algo de que Alejandra Guzmán es la heredera del cuadro, y seguramente está en buenas manos”, agregó Enrique Guzmán.