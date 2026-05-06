Convocados de la Selección Mexicana: ¿Qué jugadores se concentraron HOY rumbo al Mundial 2026 y qué sigue?

Reportaron todos los jugadores que convocó el 'Vasco' Aguirre (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Luego de una crisis en la Selección Mexicana, se completó la concentración de Javier Aguirre. Pese a que los ‘Diablos’ querían a sus jugadores convocados para el Toluca vs. LAFC, Chivas se mostró inconforme y amagó con no prestar a sus jugadores.

Por la mañana, un comunicado y una conferencia de Javier Aguirre fijaron postura en que quien no se presentara en el CAR antes de las 20:00, perdería su lugar en el Mundial de 2026.

¿Quiénes reportaron en el CAR para la concentración de la Selección Mexicana?

A finales de abril, Javier Aguirre reveló su convocatoria, en donde había 12 jugadores con su lugar seguro para el Mundial 2026 y ocho jugadores de apoyo y con proyección hacia el siguiente proceso:

Porteros

R. Rangel - Chivas

C. Acevedo - Santos Lagun a

a Ó. García - León*

Defensas

L. Rey - Puebla*

I. Reyes - América

E. Águila - A. de San Luis*

J. Gómez - Tijuana*

D. García - FC Juárez*

J. Gallardo - Toluca

Medios

L. Romo - Chivas

E. Lira - Cruz Azul

B. Gutiérrez - Chivas

I. Fimbres - Monterrey*

G. Mora - Tijuana

J. Torres - FC Juárez*

R. Alvarado - Chivas

Delanteros

K. Castañeda - Tijuana*

A. Vega - Toluca

G. Martínez - Pumas

A. González - Chivas

Aún cuando Toluca consideró a sus jugadores para las semifinales de Concachampions y Chivas concentró a cuatro de sus futbolistas, los 12 mundialistas llegaron antes de las 20:00 al CAR, como Aguirre y la Selección Mexicana instruyeron.

El primero en reportar fue Gilberto Mora de Xolos de Tijuana, incluso desde días antes. De acuerdo con el ‘Vasco’, el joven de 17 años estuvo entrenando de manera independiente en el CAR a la espera de la llegada de sus demás compañeros.

Este miércoles en medio de la incertidumbre, el portero Carlos Acevedo reportó pasadas las 13:00 horas. Posteriormente, llegó uno de los jugadores en discordia: Brian Gutiérrez, quien estaba en Chicago y, por tanto, no reportó con Chivas en Guadalajara como el resto de sus compañeros.

Al paso de la tarde, llegaron Guillermo ‘Memote’ Martínez y Érik Lira, ambos que juegan en equipos capitalinos; de Pumas y Cruz Azul respectivamente.

Luego de pasar la mañana en Verde Valle, platicar con Amaury Vergara y llegar a la Ciudad de México en un jet, pasadas las 19:00 horas aparecieron Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

Pocos minutos después, llegó Israel Reyes, defensor del América; y, a pocos minutos de la hora marcada, aparecieron los dos jugadores que causaron la discordia: Alexis Vega y Jesús Gallardo.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras concretarse la concentración?

Después de esta caótica jornada, los jugadores cenaron juntos por la noche de este y a partir de mañana iniciarán formalmente con el entrenamiento a bajo las órdenes de Aguirre y su cuerpo técnico que incluye a Rafa Márquez y Toni Amor.

Durante las próximas cinco semanas, prepararán detalles para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA el 11 de junio y, de manera paulatina, reportarán los jugadores que liberen equipos en el extranjero.

Dentro de 16 días, el 22 de mayo, la Selección enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El 30 jugarán ante Australia en el Rose Bowl de California y, el 4 de junio, cerrarán la preparación con un partido ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

¿Quiénes completarán la convocatoria de Javier Aguirre?

Aún quedan 14 lugares para el Mundial de 2026, los cuales se espera que sean ocupados por jugadores que juegan en el extranjero.

Entre los principales candidatos se encuentran Guillermo Ochoa, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, que juegan en ligas europeas.

A ellos, se suman como alternativas Julián Quiñones, que juega en Arabia, y Germán Berterame, que hace algunos meses se fue a la MLS.

Cabe destacar que quedaron fuera jugadores como Richard Ledezma, Jesús Angulo, Everardo López, Erick Sánchez, Marcel Ruiz o Carlos Rodríguez quienes, aunque muy escasas, tienen posibilidades reglamentarias de ser llamados en caso de alguna baja en el curso de las próximas semanas.