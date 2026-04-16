¿Cuándo se juegan las semifinales de la Concachampions 2026? Fechas clave, cruces y todos los detalles

Tras la eliminación de América y Cruz Azul de los cuartos de final, Toluca y Tigres se convierten en los únicos representantes de México en el torneo. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¡Ya tenemos a los semifinalistas! Luego de una serie de partidos en donde cuatro equipos de la Liga MX buscaban clasificar, quedaron definidos los cruces para la fase más importante de la Concacaf Champions Cup 2026.

Durante los cuartos de final de la Concachampions, el América cayó frente a Nashville SC; además, el Cruz Azul también se quedó en el camino, luego de que el partido de vuelta contra LAFC finalizó en empate.

No todo fue malo para los conjuntos mexicanos: LA Galaxy quedó eliminado de la Concachampions, tras un partido contra Toluca, quien avanzó a las semifinales con un contundente marcador 3-0; mientras que Tigres hizo valer el gol de visitante en un encuentro contra Seattle, firmando su pase.

¿Qué equipos están en las finales de la Concachampions?

Luego de los encuentros entre los clubes de la MLS y la Liga MX, quedaron definidos los cruces para las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Los equipos clasificados son los siguientes:

LAFC

Nashville

Toluca

Tigres

Los equipos quedaron definidos luego de enfrentamientos intensos y muy parejos, en los que cada jugada tuvo peso en la eliminatoria y donde un gol o incluso un empate terminaron por marcar la diferencia en la búsqueda del boleto a las semifinales.

Nashville sorprende al América y lo elimina de la Concachampions

Nashville venció 0-1 al América en la vuelta de cuartos de final y avanzó a semifinales con un global de 1-0, tras el empate 0-0 en la ida. Tras el empate sin goles en la ida, el equipo de la MLS aprovechó una de sus pocas oportunidades y selló su pase con un tanto de Hany Mukhtar al inicio del segundo tiempo.

El América tuvo algunas aproximaciones, pero careció de contundencia ante un rival bien organizado en defensa. El gol llegó al minuto 51, tras una jugada por la banda derecha que terminó en el remate definitivo de Mukhtar.

América quedó eliminado de la Concachampions 2026. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

El encuentro también se vio marcado por la interrupción del árbitro debido a gritos discriminatorios desde la tribuna, una situación que se ha repetido en distintos partidos recientes tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

¡Infierno para el Galaxy! Toluca lo golea y sella su pase

Toluca venció 0-3 al LA Galaxy en la vuelta de cuartos de final y avanzó a semifinales con un global de 7-2, tras el 4-2 conseguido en la ida. Jesús Gallardo abrió el marcador y Paulinho firmó un doblete para sellar la clasificación.

El equipo mexicano tomó ventaja desde el inicio y amplió la diferencia en el segundo tiempo, aprovechando los espacios en la defensa rival. Paulinho marcó al 58 y al 64 para asegurar el resultado.

Toluca controló el partido con posesión y orden, sin permitir reacción del Galaxy, que tuvo pocas oportunidades claras durante el encuentro.

Tigres resiste en Seattle y sella su pase a semifinales

Tigres perdió 3-1 ante Seattle Sounders en la vuelta de cuartos de final, pero avanzó a semifinales con un global de 3-3 gracias al gol de visitante, tras el 2-0 conseguido en la ida. El empate momentáneo de Joaquim Henrique resultó decisivo en la serie.

Seattle se adelantó temprano con gol de Albert Rusnák y amplió la ventaja con anotaciones de Danny Musovski y otro tanto del propio Rusnák. Tigres logró marcar en el primer tiempo y ese gol terminó por definir la eliminatoria.

Pese a la presión en los minutos finales, el equipo mexicano sostuvo el resultado global y aseguró su lugar en semifinales, donde enfrentará a Nashville SC.

LAFC elimina a Cruz Azul y avanza tras empate en la vuelta

Los Angeles FC empató 1-1 con Cruz Azul en la vuelta de cuartos de final y avanzó a semifinales con un global de 4-1, tras la ventaja obtenida en la ida. Gabriel Fernández marcó para los mexicanos, mientras Denis Bouanga empató en el cierre.

Cruz Azul dominó el partido y se adelantó con un penal al minuto 15, pero no logró ampliar la ventaja pese a generar varias oportunidades. LAFC resistió y encontró el empate en tiempo agregado desde los once pasos.

El cierre se complicó para los celestes con la expulsión de Gonzalo Piovi al 90+2, antes del penal que selló la eliminatoria. El partido también fue detenido por gritos discriminatorios desde la tribuna.

¿Cómo quedan las semifinales de la Concachampions 2026?

Con los equipos definidos, los cruces para las semifinales de la Concachampions ya están listos, esta fase del torneo se jugará de la siguiente manera:

Toluca vs. LAFC

Nashville vs. Tigres

Por ahora, los horarios en los que se jugarán los partidos de ida y vuelta no han sido compartidos, por lo que te recomendamos estar al pendiente de los medios de comunicación oficiales de la Concacaf Champions Cup 2026.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Concachampions 2026?

Las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ya tienen calendario definido y se disputarán en dos semanas consecutivas, con los equipos buscando un lugar en la final del torneo.

Partidos de ida : 28 al 30 de abril de 2026

: 28 al 30 de abril de 2026 Partidos de vuelta: 5 al 7 de mayo de 2026

La final está programada para el 30 de mayo de 2026, a partido único, donde se definirá al campeón del torneo más importante de clubes en la región.

Con información de EFE.