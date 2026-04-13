Tabla general y de goleo Liga MX: Así marcha el camino a la liguilla tras la jornada 14

América y Cruz Azul empataron en el Clásico Joven. Chivas es líder. (Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira).

Tras 14 jornadas disputadas, la tabla general de la Liga MX mantiene a Chivas Guadalajara en la cima pese a una derrota que marcó la fecha. El equipo tapatío continúa como líder, seguido de cerca por Cruz Azul y Pachuca en una competencia que comienza a perfilar a los clasificados a la fase final.

En paralelo, la tabla de goleo del Clausura 2026 presenta una disputa directa en el primer lugar, con dos futbolistas empatados en número de anotaciones.

La jornada también estuvo marcada por el regreso de Gilberto Mora con Tijuana. El mediocampista, de 17 años, volvió a la actividad tras superar una pubalgia. Ingresó al minuto 62 en la victoria de su equipo por 1-2 ante Juárez y tuvo participación en el desarrollo del juego.

¿Cómo va la tabla general Liga MX tras la jornada 14?

Chivas se sostiene en el primer puesto de la tabla general de la Liga MX con 31 puntos, producto de 10 triunfos, un empate y tres derrotas. A pesar de la goleada sufrida por 4-1 ante Tigres, el equipo conserva una ventaja de tres unidades sobre sus perseguidores.

Los rojiblacos son los únicos que tienen asegurado su lugar en la liguilla, en esta ocasión no hay play-in en el Clausura 2026.

Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 28 puntos, luego del empate 1-1 en el Clásico con América. El conjunto celeste suma ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas, aunque acumula seis partidos sin ganar, cuatro de ellos en liga.

América regresó al Estadio Banorte. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Pachuca también tiene 28 unidades, pero se ubica en la tercera posición por diferencia de goles. El equipo hidalguense viene de una victoria por 4-2 ante Santos Laguna, resultado que le permitió mantenerse en la parte alta.

Pumas se colocó en el cuarto sitio con 27 puntos tras vencer 3-1 a Mazatlán. El equipo universitario registra siete triunfos, seis empates y una derrota, lo que lo acerca a asegurar su lugar entre los ocho primeros.

Toluca aparece en el quinto lugar, también con 27 unidades, con una diferencia de goles favorable que lo mantiene en zona de clasificación directa.

Tigres, con su triunfo sobre Guadalajara, ascendió al sexto puesto con 20 puntos, mientras que América es séptimo con 19, los mismos que Atlas, que ocupa la octava posición por diferencia de goles.

Fuera de los puestos de clasificación directa, León es noveno con 19 puntos, seguido por Tijuana con 18 y Juárez y Necaxa con 16 unidades cada uno.

En la parte baja, Monterrey y Atlético de San Luis suman 15 puntos, al igual que Querétaro. Puebla tiene 13, Mazatlán 11 y Santos Laguna es último con nueve unidades.

Resultados clave de la jornada 14 del Clausura 2026

La jornada dejó marcadores que impactaron la tabla general Liga MX:

Tigres 4-1 Guadalajara

América 1-1 Cruz Azul

Pachuca 4-2 Santos Laguna

Pumas 3-1 Mazatlán

Juárez 1-2 Tijuana

Puebla 0-1 León

Querétaro 3-1 Necaxa

Atlas 0-0 Monterrey

San Luis 1-1 Toluca

Uno de los resultados más destacados fue la goleada de Tigres sobre el líder. Juan Brunetta anotó dos goles, mientras que Ángel Correa y Rodrigo Aguirre completaron el marcador.

En el empate entre América y Cruz Azul, los goles fueron de Patricio Salas al minuto 17 y Omar Campos al 45+3.

Tabla de goleo Liga MX: Empate en el liderato

La tabla de goleo del Clausura 2026 tiene a dos jugadores en el primer lugar con 12 anotaciones: Armando González y Joao Pedro Geraldino, quien anotó un penal en el empate de su equipo ante Toluca.

En la tercera posición aparece Kevin Castañeda, de Tijuana, con siete goles, seguido por un grupo de jugadores con seis anotaciones.

Próxima jornada del Clausura 2026

La fecha 15 se disputará con los siguientes encuentros:

17 de abril: San Luis vs Pumas UNAM; Mazatlán vs Querétaro; Necaxa vs Tigres UANL

18 de abril: Cruz Azul vs Tijuana; Monterrey vs Pachuca; Guadalajara vs Puebla; León vs Juárez; América vs Toluca

19 de abril: Santos Laguna vs Atlas

Con información de EFE