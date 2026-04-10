Mundial 2026: ¿Qué sabemos de las 6 selecciones que entrenarán en México?

Estas son las seis selecciones confirmadas para entrenar en México. (Foto: Cuartoscuro/KFA/FMF/FCF/ACF/FTF/SA)

La nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA está cada vez más cerca y las selecciones afinan los últimos detalles rumbo al torneo, entre ellos, la elección de sus sedes de entrenamiento. En ese escenario, México ya aparece en el radar de varios equipos, con diferentes equipos que han confirmado al país como base para su preparación y disputar los partidos del Mundial 2026.

Actualmente son seis, pero el número puede incrementar porque se habilitaron un total de trece espacios para que las plantillas ‘calienten motores’ antes y después de cada uno de sus encuentros.

“Hay que decirlo y con mucho orgullo, nuestros estadios e instalaciones deportivas están a la altura de los mejores del mundo. Y ya seis fueron elegidos por selecciones como sedes de centro de entrenamiento”, declaró Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, en una conferencia de prensa.

Selección Mexicana La selección mexicana entrena en casa para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuáles son las selecciones que confirmaron sus sedes de entrenamiento para el Mundial 2026 en México?

La primera escuadra que se instala en territorio azteca para entrenar durante el certamen internacional es la selección mexicana de Javier Aguirre.

El equipo nacional utiliza el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México, donde van a disputar dos de sus encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.

Colombia

Colombia eligió a la Academia AGA, instalaciones pertenecientes al Club Atlas, como su base para el entrenamiento.

El cuadro cafetero designó este sitio porque tiene dos juegos programados en suelo mexicano, el primero de ellos contra Uzbekistán y el segundo contra la República Democrática del Congo.

“La FIFA hizo un recorrido y estamos muy contentos de que no se requiera de ninguna adaptación para que los equipos se preparen para la Copa del Mundo. Lo sentimos como un sello de calidad el que nuestras instalaciones ya están preparadas para recibirlos”, declaró Aníbal Fájer, presidente del Atlas, en una entrevista a Sports Illustrated.

Corea del Sur

Corea del Sur también se instalará en Guadalajara, pero lo hace en el inmueble de Verde Valle, sede de entrenamiento de Chivas.

“Dado que la altitud es un entorno poco familiar para nuestros jugadores, debemos abordarlo con prudencia. Escuchamos las opiniones de expertos en cada campo y mantuvimos conversaciones internas profundas”, declaró Hong Myung-bo, seleccionador del equipo surcoreano.

Sudáfrica

Sudáfrica, quien enfrenta a México en el partido inaugural del Mundial 2026. asentará su campamento en Hidalgo.

Los ‘Bafana Bafana’ se ‘hospedan’ en la casa del Pachuca, equipo de la Liga MX: “Este modelo tecnológico ha sido un factor clave para elegir a Hidalgo como sede de preparación mundialista“, informaron autoridades de la Federación Sudafricana de Futbol, informó Quadratín.

La Selección Mexicana abre el Mundial de 2026 con un partido el 11 de junio de ese año en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Uruguay

Una de las selecciones que sorprendió por la elección de su sede de entrenamiento fue Uruguay, pues tiene dos juegos en Miami y tan solo uno en México, en Guadalajara, pero a pesar de ellos se instalará en Cancún.

La sede escogida es Mayakoba Training Center, cercano también a Playa del Carmen, en Quintana Roo.

Túnez

Túnez, uno de los ‘teams’ africanos que disputan el Mundial 2026, se quedó en el Barrial, perteneciente a Rayados, para entrenar durante el certamen internacional de futbol.

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, confirmó esta información durante una conferencia de prensa.

¿Qué partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en México?

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Para la edición de 2026, compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá, siendo escenario de partidos tanto de la fase de grupos como de rondas de eliminación directa.

Las ciudades elegidas para recibir encuentros del torneo son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A continuación, estos son los duelos partidos confirmados en México para el Mundial 2026:

Ciudad de México

México vs. Sudáfrica — Fase de grupos (11 de junio)

Uzbekistán vs. Colombia — Fase de grupos (17 de junio)

Chequia vs. México — Fase de grupos (24 de junio)

Dieciseisavos de final — 1A vs. Mejor tercero (30 de junio)

Cuartos de final — Ganador 79 vs. Ganador 80 (5 de julio)

Guadalajara

República de Corea vs. Chequia — Fase de grupos (11 de junio)

México vs. República de Corea — Fase de grupos (18 de junio)

Colombia vs. República Democrática del Congo — Fase de grupos (23 de junio)

Uruguay vs. España — Fase de grupos (26 de junio)

Monterrey