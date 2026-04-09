¡Ya pítale! Lista OFICIAL de árbitros para el Mundial 2026; hay dos de México

César Ramos y Katia García serán árbitros principales en el Mundial 2026.

La FIFA hizo oficial el listado de árbitros que participarán en el Mundial 2026, torneo que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en México y Estados Unidos, Canadá, en el cual destacan dos representantes mexicanos: Katia García y César Ramos.

Además de los dos árbitros principales, hay otros cinco mexicanos:

Sandra Ramírez (árbitro asistente)

Alberto Morín (árbitro asistente)

Marco Bisguerra (árbitro asistente)

Erick Miranda (árbitro asistente de video)

Guillermo Pacheco (árbitro asistente de video)

Lista completa de árbitros principales para el Mundial 2026 de la FIFA

En total, el organismo designó a 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 asistentes de video que conforman el equipo arbitral más amplio en la historia del certame.

Son 41 árbitros más en comparación con la edición de Qatar 2022. El organismo explicó que este crecimiento responde al aumento de partidos, ya que el torneo contará con 48 selecciones y 104 encuentros.

El árbitro César Ramos llega a su tercer Mundial. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Los países con más árbitros son Argentina (Yael Falcón Pérez, Darío Herrera, Facundo Tello) y Brasil (Raphael Claus, Ramón Abatti, Wilton Sampaio); le siguen México, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con dos.

Katia García (México)

César Ramos (México)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

Yusuke Araki (Japón)

Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Pierre Atcho (Gabón)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Mauritania)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Calderón (Costa Rica)

Raphael Claus (Brasil)

Ismail Elfath (Estados Unidos)

Espen Eskas (Noruega)

Alireza Faghani (Australia)

Yael Falcón Pérez (Argentina)

Drew Fischer (Canadá)

Cristian Garay (Chile)

Mustapha Ghorbal (Argelia)

Alejandro Hernández (España)

Darío Herrera (Argentina)

Jalal Jayed (Marruecos)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Istvan Kovacs (Rumania)

François Letexier (Francia)

Ning Ma (China)

Adham Makhadmeh (Jordania)

Danny Makkelie (Países Bajos)

Szymon Marciniak (Polonia)

Maurizio Mariani (Italia)

Héctor Said Martínez (Honduras)

Amin Mohamed (Egipto)

Oshane Nation (Jamaica)

Glenn Nyberg (Suecia)

Michael Oliver (Inglaterra)

Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Kevin Ortega (Perú)

Tori Penso (Estados Unidos)

Joao Pinheiro (Portugal)

Ramón Abatti (Brasil)

Andrés Rojas (Colombia)

Sandro Schaerer (Suiza)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Facundo Tello (Argentina)

Abongile Tom (Sudáfrica)

Clément Turpin (Francia)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Slavko Vincic (Eslovenia)

Wilton Sampaio (Brasil)

Felix Zwayer (Alemania)

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, señaló: “Son los mejores del mundo. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”.

“Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego”, agregó.

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de FIFA, comentó: “Todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo”.

¿Quiénes son Katia García y César Ramos, árbitros mexicanos en el Mundial 2026?

Katia García y César Ramos cuentan con experiencia en competencias internacionales y procesos de evaluación dentro del programa arbitral de la FIFA.

Durante el Clausura 2024 de la Liga MX, Katia García fue la primera mujer en 20 años en arbitrar un partido de primera división en México, la segunda de la historia del futbol mexicano.

Katia Itzel García ganó el Premio Nacional de Deportes en 2024. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Su presencia en la Copa Mundial de la FIFA marca continuidad en la inclusión de mujeres dentro del arbitraje de alto nivel. La silbante ya ha participado en torneos internacionales, incluido el Mundial femenino de 2023 y la Copa Oro femenil.

García tiene formación académica en Administración Pública y Derecho por la UNAM, y ha dirigido encuentros en distintas categorías juveniles y profesionales.

En tanto, César Ramos llega como uno de los árbitros con mayor experiencia internacional. Ha participado en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de torneos como Juegos Olímpicos, Copa Oro y Mundial de Clubes.

Su trayectoria incluye más de una década como árbitro FIFA, consolidándose como uno de los representantes más constantes de México en competiciones internacionales.

Presencia femenina en el arbitraje del Mundial 2026

El listado incluye a seis mujeres en diferentes funciones arbitrales, lo que da continuidad a la apertura iniciada en ediciones recientes.

Entre ellas destacan:

Katia García (México) – árbitra central

Tori Penso (Estados Unidos) – árbitra central

Sandra Ramírez (México) – asistente

Brooke Mayo (Estados Unidos) – asistente

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) – asistente

Tatiana Guzmán (Nicaragua) – VAR

La FIFA señaló que esta inclusión forma parte del desarrollo del arbitraje femenino en competencias internacionales.